Felipe VI preside este domingo la tradicional cena de bienvenida al MWC 2025

Aparte del congreso principal, también se celebra en los pabellones 8.0 y 8.1 una nueva edición de 4 Years From Now (4YFN), dedicado a las empresas emergentes, en la que participa por segundo año consecutivo 'Madrid in Game', la iniciativa del Ayuntamiento de la capital española para impulsar la industria del videojuego y la gamificación.