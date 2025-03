En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el equipo determinó el punto preciso en el que las multitudes de peatones que cruzan una calle pasan del orden al desorden. Los investigadores descubrieron que, para mantener el orden, la dispersión de las diferentes direcciones en las que caminan las personas debe mantenerse por debajo de un ángulo crítico de 13 grados.