Se esperan chubascos localmente fuertes en puntos de Alborán, Baleares y litorales de Cataluña

Un frente muy activo deja este jueves en Galicia lluvia persistente, acumulados y temporal

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología anuncia la entrada de un frente por el oeste peninsular que dejará descensos en las máximas, cielos muy nubosos y precipitaciones en la mayor parte del territorio que serán en forma de nieve en montañas de la mitad norte, dejando acumulados significativos en la cordillera Cantábrica.

Se esperan chubascos localmente fuertes en puntos de Alborán, Baleares y litorales de Cataluña, además de en los sistemas montañosos del cuadrante noroeste y en todo el Cantábrico oriental, según 'EFE'.

PUEDE INTERESARTE La borrasca Emilia inunda las calles y carreteras de Badalona: 120 litros por metro cuadrado anegan la ciudad

Cinco centímetros de nieve en 24 horas en la Cordillera Cantábrica

La Cordillera Cantábrica en las provincias de León y Palencia está en aviso amarillo ante la posibilidad de que se produzcan nevadas que pueden acumular hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas. En concreto, se encuentran en aviso amarillo -peligro bajo- las zonas de ambas provincias comprendidas en la Cordillera Cantábrica entre las 07:00 horas y la medianoche de hoy.

PUEDE INTERESARTE La Aemet activa las alertas en Valencia: tormentas fuertes y persistentes que podrían ir acompañadas de granizo

La acumulación de nieve podría alcanzar los cinco centímetros en 24 horas a partir de los 1.400 metros de altitud con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Bajan las temperaturas con la entrada del nuevo frente

Serán probables los bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, Baleares y entornos de montaña, el polvo en suspensión en Baleares y el este peninsular, y habrá heladas débiles en los principales entornos de montaña.

Las temperaturas máximas irán en descenso en la mayor parte de la península, aunque con pocos cambios en el Mediterráneo, Pirineos, Guadalquivir y archipiélagos, mientras que las mínimas descenderán en el Cantábrico, interiores del tercio este y Galicia, predominando los aumentos en el resto de la vertiente atlántica y Alborán.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El viento soplará flojo variable en general, aunque será moderado de norte en Canarias, litorales del sureste peninsular, Pitiusas y litoral gallego, donde rolará a oeste de sur y oeste rolando a norte en el golfo de Cádiz y Cantábrico y de este en el resto de Baleares.