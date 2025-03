Qué son las bacterias espejo y por qué son una amenaza para la humanidad

Sin embargo, este campo de investigación también tiene una “cara B”, y es que hay interés en utilizar estas moléculas invertidas para algún día crear bacterias espejo . No se espera que se pueda lograr al menos hasta dentro de una década (o varias), aunque esos plazos dependerán de la financiación a la investigación, por lo que también es crucial conocer los riesgos y peligros de estos avances. Es un complejo equilibrio entre avances científicos y los riesgos que implican: “No diseñar este tipo de vida no es una opción, si queremos seguir entendiendo mejor el universo (para mejorar la salud de nuestro planeta y sus residentes), pero no pensar con responsabilidad en las consecuencias tampoco lo es”, declara Jordi García Ojalvo , catedrático de Biología de Sistemas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en Science Media Centre España .

Más allá de causar infecciones letales, los investigadores dudan de que los microbios puedan ser contenidos o mantenidos bajo control de manera segura por competidores naturales y depredadores. Además, es poco probable que los antibióticos existentes sean efectivos. “A menos que surjan pruebas convincentes de que la vida espejo no plantearía peligros extraordinarios, creemos que no se deben crear bacterias espejo y otros organismos espejo, incluso aquellos con medidas de biocontención diseñadas. Por lo tanto, recomendamos que no se permita la investigación con el objetivo de crear bacterias espejo, y que los financiadores dejen en claro que no apoyarán ese trabajo”, escriben los autores en Science.