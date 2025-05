En un mundo tan tecnológico como el actual, resulta imposible de creer que pueda haber algún lugar en el mundo civilizado en el que no haya cobertura en el móvil, la radio no va sintonizar ninguna emisora, no te vas a poder conectar a Internet vía WiFi y, en general, no vas a poder acceder a ningún tipo de conexión inalámbrica ya que han prohibido cualquier tipo de onda electromagnética. ¿Lo más increíble de todo? Que este lugar está en pleno Estados Unidos.