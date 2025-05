La infelicidad puede tener muchas causas, algunas de ellas bastante evidentes, como la inestabilidad financiera, la soledad, etc. Sin embargo, hay otras que pasan más desapercibidas, pero los expertos se encargan de abrirnos los ojos para que podamos poner remedio y ser más felices. Es el ejemplo de la resistencia al cambio, que ha sido considerada como una de las principales razones por las que no llegamos a ser felices, al menos según el criterio de Arthur C. Brooks, profesor de la prestigiosa Universidad de Harvard.