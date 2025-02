R: No dejé nada, bien al contrario incorporé el Dharma en mi día a día ya que mis preguntas estaban en ese día a día. Para mí nunca ha sido una renuncia sino una elección. En un principio, lo quise incorporar con mucho entusiasmo, sin embargo con poco realismo con lo cual las barreras eran infranqueables, pero poco a poco a pequeñas dosis de tiempo y amabilidad, lo incorporé en mi vida, llegando a ser el elemento importante de mi vida. Respondiendo de forma directa a tu pregunta. No hay dos mundos.

R: Para mí está claro que la felicidad no tiene dependencia, es decir, que para ser feliz no tienes que depender de tener o no algo determinado, porque ya lo tienes. En mi Libro ‘La Respuesta’, explico la historia del ciervo almizclero, este se pasa toda su vida buscando el olor del almizque, lo busca incansablemente por todas partes, cuando el almizque está depositado en su ombligo. Con ello, quiero decir igual manera, la tan buscada felicidad está dentro de ti y no es un sentimiento ni una sensación es el encuentro y la compresión con tu verdadera esencia no condicionada.