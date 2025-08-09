Este fin de semana podemos observar la luna llena de Esturión, las Perseidas y una alineación de seis planetas

El eclipse solar de 2026 impulsa un boom turístico rural con un 830% más de reservas en España

Compartir







Con la llegada del verano, el cielo nocturno se convierte en un auténtico espectáculo para la vista. De hecho, este fin de semana confluyen tres eventos astronómicos. El primero de ellos es la luna llena del Esturión, que seguirá brillando. Por otra parte, la luna nos dejaba anoche una preciosa imagen en el Templo de Poseidón, en Grecia.

Además, comienzan a verse las Perseidas, aunque de momento quedarán algo opacadas por la luz lunar. No obstante, es el preludio de su pico, que será el 12 de agosto. También conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, esta lluvia de meteoros puede regalar hasta un centenar de destellos por hora cruzando el firmamento.

PUEDE INTERESARTE España propone La Palma como sede del Telescopio de Treinta Metros con una inversión de 400 millones

Otro evento este domingo podrá ser observado por todos aquellos que madruguen. Entre las 6:00 y las 9:00 horas tendrá lugar una alineación de seis planetas. Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán visibles a simple vista; para Urano y Neptuno, son necesarios los prismáticos astronómicos.

¿Qué son las Perseidas?

Las Perseidas son restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, que orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años. Al acercarse a nuestra estrella, este cometa libera polvo y partículas sólidas que quedan esparcidas en el espacio formando una cola que la Tierra -y también la luna- atraviesa cada año entre mediados de julio y finales de agosto.

PUEDE INTERESARTE Subastan el mayor meteorito de Marte en la Tierra: pagan más de cuatro millones de euros por la piedra

Estos pequeños fragmentos, llamados meteoroides, entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre -más de 210.000 kilómetros por hora- y, al rozar el aire, se calientan hasta alcanzar unos 5.000 grados centígrados, desintegrándose en un destello brillante conocido como meteoro o estrella fugaz. En ocasiones, partículas mayores generan bólidos, destellos mucho más intensos y espectaculares.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La actividad de las Perseidas en 2025 alcanzará su máximo la noche del 12 al 13 de agosto, aunque tanto la noche anterior como la siguiente serán también muy propicias para observarlas, informó en un comunicado el Instituto de Astrofísica de Andalucía.