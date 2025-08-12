"España está súper bien posicionada precisamente para poder ver este fenómeno astronómico", ha asegurado Diana Morant

España se prepara para el histórico carrusel de eclipses solares de los próximos 3 años: cuándo y desde dónde se verán

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el Gobierno ya trabaja en las "condiciones de seguridad" que permitirán ver en España el Trío de Eclipses que tendrá lugar los próximos 2026, 2027 y 2028. En concreto, el fenómeno comenzará el próximo 12 de agosto del año que viene.

"España está súper bien posicionada precisamente para poder ver este fenómeno astronómico", ha asegurado la titular del Ministerio de Ciencia en un vídeo difundido en la red social X, recogido por Europa Press.

12 de agosto del año 2026, el primer eclipse

Así, ha asegurado que el próximo agosto se podrá ver la corona del Sol. "Apuntaros el 12 de agosto del año 2026 para verlo con la familia, para verlo con los amigos", ha añadido.

Casi un año después, el 2 de agosto de 2027, otro eclipse total cruzará España; la franja de totalidad atravesará en este caso el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la Península -será visible en su totalidad desde ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta o Melilla-y el norte de África; el eclipse tendrá lugar durante la mañana, y la máxima duración de la totalidad sucederá en Ceuta, donde se prolongará durante 4 minutos y 48 segundos.

Por último, el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular cuya franja de anularidad -cuando se ve el Sol como un anillo de oro- cruzará la Península de sudoeste a noreste justo antes de la puesta de Sol, según los datos adelantados por el Ministerio de Transportes, que ha señalado que debido a la baja elevación del Sol sobre el horizonte, la observación de este eclipse requerirá una excelente visibilidad en la dirección de la puesta de Sol.

Además, Morant ha explicado que este Trío de Eclipses es la oportunidad para que, tanto los científicos españoles como la comunidad internacional, puedan estudiar desde España este "gran fenómeno" que es el Sol a través del eclipse solar.