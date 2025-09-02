El estudio que se llevó a cabo incluyó a casi 15 millones de pacientes en tres países

Los expertos destacan el peso de la genética, el entorno y el estigma social

Las personas que padecen esquizofrenia, depresión, ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) tienen más probabilidades de casarse con alguien que sufre la misma condición, según un trabajo publicado en la revista Nature Human Behaviour. La investigación analizó historiales médicos de cerca de 15 millones de individuos y concluyó que los matrimonios muestran una probabilidad mucho mayor de compartir diagnósticos psiquiátricos.

El estudio se desarrolló en tres países con contextos socioculturales muy diferentes, Taiwán, Dinamarca y Suecia, y evidenció que la tendencia se mantiene sólida a lo largo de varias generaciones.

Nueve trastornos con mayor coincidencia

Los científicos identificaron nueve categorías en las que el patrón es más visible: esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, TDAH, autismo, TOC, anorexia nerviosa y consumo de sustancias. Los datos indican que, cuando uno de los cónyuges presenta un diagnóstico de este tipo, la probabilidad de que el otro comparta el mismo trastorno o uno relacionado dentro del espectro es considerablemente más alta que en la población general.

“El resultado principal es que el patrón se mantiene en todos los países, culturas y, por supuesto, generaciones”, señaló Chun Chieh Fan, investigador del Instituto Laureate para la Investigación del Cerebro en Tulsa (EE. UU.) y uno de los coautores del trabajo. Ni los avances en psiquiatría ni los cambios sociales de los últimos 50 años han modificado esta tendencia.

Diferencias regionales

Aunque la regularidad es global, existen matices según el tipo de trastorno y la región. Por ejemplo, el TOC, el trastorno bipolar y la anorexia muestran variaciones relevantes, siendo Taiwán el país con mayor porcentaje de parejas en las que ambos cónyuges comparten TOC.

Los autores apuntan a varias hipótesis: la atracción hacia personas semejantes, la convivencia que puede intensificar síntomas, y el estigma social que limita las opciones de pareja y fomenta la unión entre personas con diagnósticos similares.

Jan Fullerton, genetista de la Universidad de Nueva Gales del Sur, recordó que “los factores ambientales y el estrés social derivado de la vida cotidiana podrían contribuir a que surja un diagnóstico en una persona previamente asintomática”.

Riesgo para las próximas generaciones

El trabajo reveló además que los hijos de padres con el mismo trastorno psiquiátrico tienen el doble de probabilidades de desarrollar esa afección, frente a los descendientes de parejas en las que solo uno está diagnosticado. El riesgo también se extiende a cuadros dentro del mismo espectro.

Relevancia internacional

El análisis incorporó más de cinco millones de parejas en Taiwán, 571.000 en Dinamarca y 707.000 en Suecia. Al organizar los datos por cohortes de nacimiento, desde los años 30 hasta los 90, se confirmó que la tendencia no solo se mantiene, sino que incluso se intensifica en algunos diagnósticos, especialmente los relacionados con el consumo de sustancias.

Los especialistas subrayan que el hallazgo constituye una llamada de atención para la salud pública y un recurso útil en el asesoramiento profesional de personas con diagnósticos psiquiátricos que deseen formar una familia.