Patricia Martínez 02 SEP 2025 - 07:00h.

Uno de los problemas que más preocupan y angustian a los pacientes por EII es la necesidad a veces impredecible de ir al baño

A la iniciativa se han unido bares y restaurantes pero también tiendas y administraciones públicas

Compartir







Pontevedra“Preciso pasar”: con este sencillo mensaje, ubicado en una pegatina a la entrada de los locales de hostelería, las personas con enfermedades inflamatorias del intestino saben que pueden entrar libremente al baño. Sin necesidad de consumir, ni tener que justificarse, pueden entrar a usar el servicio ante una situación de urgencia.

La iniciativa, nacida hace diez años arrancó en Estados Unidos y Canadá, y ya empieza a ser habitual en varios países, y en diferentes espacios, no solo de hostelería, también comercios que no tienen la obligación de tener servicios públicos, u oficinas de la administración pública. La asociación sociosanitaria de enfermedades inflamatorias intestinales y ostomizados de Pontevedra la trajo hasta Galicia y cada día son más los locales que se suman a ella.

PUEDE INTERESARTE La microbiota intestinal se perfila como clave en la detección temprana del Alzheimer, según un estudio

Hoy son casi una treintena los locales que lucen la pegatina de la campaña en la provincia de Pontevedra. Los usuarios saben que pueden acceder libremente a sus servicios. Para los negocios participantes, firmar el convenio implica para los negocios el acceso libre al baño y tenerlo “en unas condiciones higiénicas correctas”. “No todos los baños valen” aclara Ángela Paz, presidente la asociación, “siempre revisamos cómo son las condiciones de cada servicio”.

Los pacientes cuentan además con una aplicación que recoge esa ruta de aseos con convenio con Asseii para acceso libre. En ella se ofrece información actualizada de la treintena de locales privados y públicos de la provincia que se han unido a la campaña.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Implicación de las administraciones públicas

El Concello de Pontevedra por ejemplo, ha habilitado cuatro puntos en sus edificios administrativos, donde poder utilizar los servicios, dentro de sus dependencias. “Es necesario que las administraciones públicas también se conciencien en esto” recuerda Ángela Paz, presidenta de la ASSEII, de Pontevedra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Uno de los problemas que más preocupan y angustian a los pacientes por EII es la necesidad continua, y a veces impredecible, de "ir al baño", según explican en la ASSEII. Algunas personas ven disminuida su calidad de vida por esta situación porque reducen las salidas de su vivienda y, por lo tanto, reducen su vida social por temor a no localizar un aseo accesible en el momento necesario. “Antes de salir de casa, te preparas el recorrido, ves donde podrías parar para ir más tranquila” , relata Angela, presidenta y también paciente, sobre el día a día de sus salidas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Casi una treintena de negocios implicados

María Mariño fue de las primeras hosteleras que se implicaron con esta campaña. Desde 2014 tienen la pegatina en la entrada de su local de Pontevedra, Tábula Rasa. “Ángela era amiga y clienta nuestra y en cuanto nos lo comentó, nos sumamos”, recuerda María. “Son personas que necesitan ir al baño de manera urgente, y es importante visibilizar el problema, concienciar y dar dignidad a los pacientes, por eso quisimos aportar”, insiste la responsable de Tábula Rasa.

Porque para ellos, salir de casa puede ser toda una aventura de riesgo. Ángela detalla casos extremos, que eran habituales para algunos pacientes hasta hace poco. “Mucha gente antes de venir al hospital de Pontevedra a hacerse revisiones, no cenaba o no desayunaba o venía por el monte, y con ropa de recambio por si tenía que parar” recuerda. “Para ellos es necesario tener puntos en su ruta donde poder parar, aunque no hagan uso de ellos, pero les da otra tranquilidad” reclama. Por eso, el hecho de que se hayan unido en esta campaña establecimientos ubicados en esa ruta, en la carretera nacional que llega a Pontevedra, les parece esencial.

Desde la asociación destacan también la importancia que tiene la propia campaña en dar visibilidad una situación poco conocida. “Muchos hosteleros simplemente dicen que no se puede usar el baño, sin conocer la realidad”, lamentan. Por eso, dar a conocer nuestro día a día es fundamental.