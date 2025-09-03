Un juez federal prohíbe a Google "mantener cualquier contrato exclusivo relacionado con la distribución de Google Search, Chrome, Google Assistant y la aplicación Gemini"

Australia multa a Google por violar la ley de competencia: tendrá que pagar 30 millones de euros

Un juez federal de Estados Unidos ha dictado sentencia contra Google. La compañía podrá conservar su popular buscador Chrome, pero le prohíbe firmar contratos de exclusividad que obliguen a un usuario a utilizar ese navegador le ordena compartir los datos de búsquedas con sus competidores.

El Departamento de Justicia de EE.UU. había solicitado la desvinculación de Google y Chrome, entre otras medidas para limitar las consecuencias de prácticas monopolísticos de su asociación. El juez Amit Mehta, sin embargo, ha salvado al gigante tecnológico de la fragmentación del negocio, aunque admite que la empresa tiene un monopolio ilegal en el mercado de las búsquedas digitales.

Mehta en consecuencia ha prohibido a Google "mantener cualquier contrato exclusivo relacionado con la distribución de Google Search, Chrome, Google Assistant y la aplicación Gemini", su chatbot de inteligencia artificial (IA).

En la sentencia de más de 230, el juez dictamina que Google no está obligado a "desprenderse de Chrome ni del sistema operativo Android", porque "los demandantes se extralimitaron al solicitar la desinversión forzosa de estos activos clave que Google no utilizó para imponer restricciones ilegales".

El juez dictó que no se prohibirá a Google realizar pagos u ofrecer otras contraprestaciones a los socios de distribución por instalar Google Search, Chrome o sus productos de IA generativa, ya que esto causaría «daños sustanciales» tanto en sus socios como en sus consumidores.

El juez que hace dos años admitió el monopolio de Chrome considera que la IA ha cambiado las búsquedas en internet

Mehta ya dictaminó, en 2023, que Google había infringido las leyes antimonopolio en lo que se refiere a su dominio en búsquedas en internet. En su fallo de este miércoles, este mismo juez reconoció que "mucho ha cambiado" tras el fin de ese proceso judicial, y aunque Google sigue siendo "la empresa dominante", las tecnologías de IA y especialmente la IA generativa "pueden cambiar las reglas del juego".

"Hoy en día, decenas de millones de personas utilizan chatbots de GenAI, como ChatGPT, Perplexity y Claude, para recopilar información que antes buscaban a través de búsquedas en Internet", apuntó al respecto.

Tras darse a conocer el fallo, las acciones de Alphabet -empresa matriz de Google- se disparaban un 6 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street. Durante el juicio, el Departamento de Justicia estadounidense ha pedido que la empresa se deshaga de algunos de sus servicios, entre ellos su exitoso navegador Chrome.

En contraposición, la propuesta de los abogados de Google fue mucho menos ambiciosa en ese sentido, ya que plantearon modificar sus contratos exclusivos con empresas como Apple para que su servicio esté incrustado en su navegador Safari.