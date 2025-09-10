El iPhone 17 trae consecuencias: bajada de precios y retirada del mercado de modelos antiguos

Antoni Mateu 10 SEP 2025 - 14:36h.

Con la presentación de sus nuevos modelos, Apple ha retirado del mercado algunos de los dispositivos más icónicos

Apple presenta los nuevos iPhone 17: características, precios, fecha de lanzamiento y una gran novedad

Compartir







Unos modelos entran, mientras que otros se van. Esto es algo que sucede cada año con los lanzamientos de Apple en septiembre. Y con la presentación del iPhone 17 --junto con los modelos Pro y el inédito Air-- este movimiento se ha vuelto a repetir. Varios son los teléfonos que desaparecen de la tienda oficial de la compañía, a la par que se producen rebajas de precio en dispositivos anteriores.

¿Cuáles son los iPhone que se dejan de vender en la tienda oficial? ¿Qué modelos han sido descontinuados? ¿Y cuáles son los que bajan de precio? En los siguientes apartados vamos a darte a conocer todos los detalles.

PUEDE INTERESARTE Adiós a quedarse sin memoria en el móvil: opciones sencillas para ampliar espacio más allá de la nube

Estos iPhone dejan de venderse en Apple Store a partir de hoy

Cierto es que podremos conseguir estos modelos en distribuidores de terceros. Sin embargo, el stock de modelos y la disponibilidad va a ser considerablemente más limitada de lo que lo era hasta ahora. También el factor precio es importante: los importes van a ser mucho más variables, ya que estos van a ir en función de las políticas que decidan aplicar los puntos de venta. Sin embargo, una cosa tienen en común: ya no se pueden comprar en la tienda oficial de Apple. Los modelos afectados son los siguientes:

iPhone 16 Pro , en todas sus capacidades de almacenamiento y colores

, en todas sus capacidades de almacenamiento y colores iPhone 16 Pro Max , en todas sus capacidades de almacenamiento y colores

, en todas sus capacidades de almacenamiento y colores iPhone 15 , en todas sus capacidades de almacenamiento y colores

, en todas sus capacidades de almacenamiento y colores iPhone 15 Plus, en todas sus capacidades de almacenamiento y colores

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hasta ahora, los iPhone 15 eran los modelos de entrada. Sin embargo, con la presentación de los iPhone 16e este verano pasado, ahora el precio de entrada oficial para acceder a un terminal del gigante de Cupertino es de 709 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Estos modelos se siguen vendiendo, pero con opciones más limitadas

Además de los recortes en modelos, también Apple replica este movimiento de forma más sutil, pero en otros teléfonos móviles que todavía se pueden seguir comprando en la Apple Store oficial.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En este caso, los iPhone 16 y 16 Plus sufren un descenso de precio. Pero también acarrean una disminución de la oferta disponible. En el caso del iPhone 16 --de 6,1 pulgadas de pantalla-- ya sólo se puede adquirir con 128GB de capacidad en la tienda oficial. Su "hermano mayor", el 16 Plus --con 6,5 pulgadas-- sólo se puede comprar con 128GB y 256GB en la web oficial.

¿Cuáles son los iPhone que bajan su precio?

Además de la sustitución de modelos, Apple también aplica otro movimiento cuando presenta una nueva remesa: baja los precios de los modelos anteriores. Así pues, los iPhone 16 y 16 Plus se benefician de esta rebaja.

El iPhone 16 Plus desciende de 1.109 euros a 959 euros: es una rebaja de 150 euros

desciende de 1.109 euros a 959 euros: es una El iPhone 16 desciende de los 959 euros a los 859 euros: desciende en 100 euros

Ambos modelos mencionados anteriormente parten de los 128GB de espacio de almacenamiento interno. Por su parte, el iPhone 16e, no modifica su importe a pesar de la presentación de la nueva remesa de teléfonos.