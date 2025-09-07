Antoni Mateu 07 SEP 2025 - 11:00h.

A pesar del aumento de las capacidades de base que podemos adquirir, hay ciertas ocasiones en las que se requiere de más memoria

Aunque el almacenamiento en la nube y en remoto son una de las alternativas mayoritarias que nos encontramos a la hora de tener más memoria en un iPhone, lo cierto es que hay alternativas que se alejan diametralmente de esta propuesta.

No requieren conexión a una red de internet y en todo momento vamos a ser nosotros quiénes tengamos el control sobre lo que almacenamos. Así pues, aunque tengamos un iPhone de 128GB o 256GB, podremos ampliar las capacidades de almacenamiento por menos dinero del que podemos imaginar gracias a tres elementos: la aplicación de Archivos, el puerto USB tipo C y el sistema operativo.

Los modelos de iPhone a partir del iPhone 15 tienen el puerto USB-C como estándar de conexión. Atrás quedan los conectores propietarios de Apple en los que necesitábamos de accesorios específicos, y ahora tenemos la posibilidad de conectar prácticamente de todo. Entre estos nuevos accesorios a los que se ha abierto la puerta, los almacenamientos externos son uno de ellos.

Además, gracias a la aplicación Archivos vamos a poder gestionar y ver toda la información que proviene de fuentes externas. También vamos a poder copiar y trasladar datos entre el teléfono y la unidad externa, de forma nativa.

Discos duros MagSafe

Uno de los accesorios más rompedores en cuanto concepción y funcionamiento son los discos SSD externos MagSafe. Aquí nos encontramos con un tipo de dispositivo que se conecta al puerto USB tipo C del iPhone, pero que a su vez, se coloca en la parte trasera del teléfono para tenerlo agarrado en todo momento.

Los hay de diferentes capacidades, además de con múltiples opciones de diseño que vamos a poder elegir. De esta manera, vamos a tener una unidad de almacenamiento externa acoplada en la parte trasera —llevar el SSD con nosotros siempre va a ser mucho más cómodo y orgánico— y que será mucho más sencilla de conectar, sin cables largos o que sobresalgan notablemente.

Cuentan con la ventaja de que disponen de capacidades que llegan al 1TB de almacenamiento, además del propio agarre en la parte trasera. Cierto es que los modelos de mayor capacidad suelen tener precios superiores, pero siguen siendo significativamente más económicos que apostar por la opción de comprar un iPhone con la capacidad de almacenamiento interno superior.

Sticks USB tipo C

Aunque se trate de una fórmula que implica volver al origen, las memorias USB tipo C son otra de las grandes alternativas que tenemos para poder ampliar la memoria del iPhone. Además, gracias a la propia evolución tecnológica —que tiene un fuerte componente de miniaturización—, las memorias USB externas son mucho más compactas que las que existían hace años.

Además son más ligeras y portátiles, por lo que llevar una a cuestas no va a suponer un esfuerzo. También se ha de sumar el factor de reducción de precio, que en este caso nos permite tener memorias de 64GB o 128GB por alrededor de entre 15 y 20 euros.