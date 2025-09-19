Antoni Mateu 19 SEP 2025 - 01:30h.

El iPhone Air, el más fino de la historia, trae una modificación muy importante a la que hay que prestar atención antes de la compra

El iPhone 17 trae consecuencias: bajada de precios y retirada del mercado de modelos antiguos

Uno de los elementos imprescindibles para el funcionamiento de cualquier teléfono móvil es la tarjeta SIM. Gracias a ella disponemos de la línea telefónica que nos da acceso a llamadas y datos. Hasta ahora, todos los iPhone vendidos en Europa tenían tarjeta SIM física.

De hecho, este sigue siendo el soporte más extendido, tanto por los terminales como por parte de las operadoras. Sin embargo, esto es algo que está a punto de cambiar con el lanzamiento del iPhone Air. Aunque se trata —a priori— de un detalle del funcionamiento, dependiendo del plan de datos que tengamos contratado, hacerse con el nuevo iPhone Air puede ser un dolor de cabeza.

El iPhone Air es el primero sin SIM física en distribuirse en todo el mundo

En los Estados Unidos se distribuyen los iPhone sin tarjeta SIM física: sólo con el soporte de eSIM. Desde el iPhone 14 que esto sucede así en el país americano, pero que en Europa no habíamos visto hasta el lanzamiento del iPhone Air.

Debido a la construcción del propio dispositivo —con tan sólo 5,6 milímetros de grosor— se ha tenido que llevar a cabo un rediseño a nivel interno del teléfono. En este escenario, la tarjeta SIM física ha quedado descartada, y se ha decidido apostar por el formato digital.

También es importante destacar el hecho de que esto sólo afecta al iPhone Air. El iPhone 17 y los 17 Pro y Pro Max siguen contando con la tecnología nanoSIM actual.

El problema de las eSIM en España

¿Por qué la compra de un iPhone Air puede suponer un dolor de cabeza para los usuarios? Aunque todos los dispositivos de Apple son libres de operadora en España —cosa que no sucede en otros mercados, como en EEUU—, no todas ellas cuentan con servicio de eSIM.

Antes de comprar el iPhone Air para usar como teléfono principal, y si queremos seguir manteniendo la misma línea de teléfono, hay que asegurarse de que nuestra operadora ofrece servicio de eSIM. De lo contrario, nos podríamos ver obligados a cambiar de compañía telefónica hacia una que sí disponga de tarjetas SIM digitales.

Grandes operadoras como Movistar, Vodafone, Orange o Yoigo sí que disponen de esta opción. Sin embargo, para asegurarse al 100% de que el plan de datos que tenemos contratado dispone de eSIM, la mejor opción es preguntar directamente a la compañía que tengamos contratada.

Hay otros productos de Apple que sólo usan eSIM

Aunque el iPhone Air es el primer teléfono de la compañía que sólo usa eSIM en España, Apple tiene otros dispositivos que sólo admiten el soporte digital.

En este caso se trata de los modelos de Apple Watch con conexión Cellular. Estos modelos utilizan el soporte de SIM electrónica y se vincula a través de la aplicación Apple Watch del iPhone.