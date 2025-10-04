Adiós a marearse en el coche: una funcionalidad gratuita del iPhone evita que esto suceda

Antoni Mateu 04 OCT 2025 - 11:00h.

Cuando se trata de viajar en coche, usar el teléfono móvil puede llegar a ser algo complicado debido a los mareos

Si estamos yendo de copilotos —o en los asientos traseros— de un coche, en caravana, autobús, barco o cualquier otro vehículo que esté en constante movimiento, los mareos son uno de los grandes protagonistas que suelen aparecer en escena.

Cierto es que, mientras seamos nosotros quiénes conduzcamos, está prohibido el uso del teléfono por motivos de seguridad. Sin embargo, esta funcionalidad oculta dentro de iOS 18 —en todos los teléfonos compatibles con esta versión del sistema—, está pensada para quiénes no están al volante.

Se trata de una herramienta de accesibilidad que está incluida por defecto en todos los terminales compatibles con iOS 18 —y que también, en un principio, va a estar en iOS 26—. Se llama “Indicadores de movimiento en vehículos”. ¿Cómo se activa? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los efectos que produce? En los siguientes apartados te vamos a dar a conocer todas las claves.

Esta es la función secreta que evita que te marees usando el móvil en el coche

Uno de los primeros aspectos que debes saber es que no se va a necesitar ninguna app adicional. También es importante remarcar que esta funcionalidad es sólo de ayuda: en los casos de mareo extremo, es imprescindible dejar de usar el teléfono.

Para poder hacer uso de esta característica es tan sencillo como seguir la siguiente ruta en la aplicación Ajustes: Ajustes > Accesibilidad > Movimiento > Indicadores de movimiento en vehículos.

En un primer momento —debido a que está desactivada— nos vamos a encontrar con que en el recuadro de la herramienta pone: “no”, en alusión a que no está en marcha. En este punto tendremos que pulsar en el recuadro y activarla. Tendremos tres opciones para seleccionar: tenerlo siempre apagado, siempre activado o que se ponga en marcha de manera automática cuando se detecte que vayamos en coche.

¿Cómo es posible que el iPhone detecte que vamos en un transporte? Esto es gracias a los sensores de movimiento que detectan los desplazamientos. No se comparte nada de información fuera del teléfono puesto que no necesita internet para funcionar.

Cómo funciona la herramienta ‘anti mareos’ del iPhone

Aquí es cuando vamos a ver lo que ocurre en la pantalla: aparecerán ocho puntos a los laterales de la pantalla —cuatro en cada lado—. No afectan al contenido que estamos viendo, ni tampoco a la interacción con los contenidos.

Ahora bien, ¿para qué sirve tener estos puntos? Debido a que nos estamos moviendo y viendo contenido en la pantalla, de esta manera vamos a tener puntos fijos en los que mantener los ojos centrados.

Además, estos son animados, por lo que van moviéndose en función de cómo se mueve el vehículo. De esta manera, si vamos usando el teléfono móvil cuando estamos dentro de un vehículo, nuestros ojos van a tener estos puntos de referencia a los que mirar para así mitigar los posibles efectos del mareo que puedan suceder.