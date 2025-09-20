Antoni Mateu 20 SEP 2025 - 11:00h.

La inteligencia artificial generativa no sólo permite crear contenido a partir de instrucciones: también nos permite poder clonar ciertas partes de nosotros, como es el caso de la voz. Más allá de los ‘deepfakes’ y de los usos maliciosos —y con fines delictivos, como es el caso de la suplantación de la identidad—, tener una copia de seguridad de nuestra voz también tiene aplicaciones muy positivas.

En el caso de los teléfonos de Apple, de la mano del conjunto de herramientas Apple Intelligence, la accesibilidad es uno de los aspectos fundamentales sobre los que se construye la filosofía de uso de los sistemas operativos del gigante estadounidense. Una de las funciones que implementaron es la de “Voz Personal”, enfocada a personas que están a punto de perder la voz —independientemente de la casuística— para que, gracias al teléfono puedan seguir comunicándose con sus seres queridos.

Se trata de una funcionalidad completamente gratuita, que no requiere de instalar aplicaciones o servicios de terceros y que podemos probar en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max en adelante, pues se trata de una funcionalidad exclusiva para aquellos modelos que cuentan con la suite de Apple Intelligence.

Aunque en España también tenemos esta herramienta de clonar nuestra voz, todavía sólo podremos usarla en el idioma inglés. Hay que recordar que Apple ha lanzado Apple Intelligence de forma descafeinada en Europa, y después de un tiempo de enfrentarse a las restricciones, ahora podemos disfrutar de varias opciones —pero todavía en fase Beta—.

Así puedes clonar tu propia voz con el iPhone

Para poder clonar la voz con el iPhone, lo primero que nos vamos a tener que asegurar es que disponemos de Apple Intelligence. Para ello, basta con saber el modelo del teléfono: si tenemos un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max o posterior, podremos usar esta herramienta.

Empezar el proceso de clonación es tan sencillo como dirigirse a la aplicación de Ajustes. Aquí podemos escribir, en la barra de búsqueda superior: “voz personal” y automáticamente nos dirigirá a la sección de configuración.

También podemos acceder mediante la ruta Ajustes > Accesibilidad > Voz > Voz Personal. Aquí tendremos que pulsar en el botón “Crear una voz personal” y, a partir de este momento, necesitaremos poco más de cinco minutos de nuestro tiempo.

Nos aparecerán unas frases en pantalla que tendremos que grabar. Como de momento la voz sólo se puede reproducir en inglés, todo el contenido nos aparecerá en dicho idioma. Aproximadamente tendremos que decir 150 frases, y hacerlo en un entorno silencioso.

Cuando hayamos terminado de grabar, es tan sencillo como dejar el iPhone conectado a la corriente —para cargarlo— toda la noche y, al día siguiente, vamos a recibir una notificación que nos indicará que la voz está hecha.

Todo se guarda en un entorno seguro

Los elementos de seguridad son protagonistas con esta herramienta. Sólo podremos acceder a las grabaciones y al apartado de Voz Personal con previo reconocimiento de Face ID.

Todo el contenido que grabemos va a estar guardado de forma encriptada y sólo se va a compartir —si queremos— con el resto de dispositivos Apple que tengamos asociados a nuestro ID: nada de este contenido va a estar fuera de la red de seguridad privada con la que cuentan los ID, y ni siquiera la propia compañía va a poder acceder a estas grabaciones.