¿Cuáles son los riesgos de dejar el WiFi encendido a la hora de irse a dormir?

Dormir junto a dispositivos como el teléfono móvil no es una buena idea, aunque no se trata de un tema de salud

Apagar por la noche el WiFi cuando vamos a la cama ayuda a que descansemos y evitemos ataques cibernéticos

Entre los quebraderos de cabeza de las familias españolas se encuentra el gasto mensual en la factura de la luz, por lo que cualquier mínimo gesto que permita ajustar la utilización de los electrodomésticos y del resto de dispositivos eléctricos genera dudas de una manera recurrente.

El denominado consumo fantasma, de los aparatos que permanecen enchufados las 24 horas de los siete días de la semana, supone entre el 7% y el 11% del gasto energético anual. Esto se traduce en un desembolso económico cada año de entre 20 y más de 100 euros por hogar.

Uno de esos elementos que por costumbre nunca desconectamos es el WiFi. E independientemente de que no vaya a hacernos un agujero en el bolsillo, puesto que los routers inalámbricos no están entre los dispositivos eléctricos que más gastan, sí es conveniente apagarlo por la noche cuando nos vamos a la cama.

¿Por qué debemos apagar el WiFi?

Para comenzar, tenemos que echar por tierra el mito de que mantener el WiFi encendido a la hora de irse a dormir suponga un peligro para nuestro cuerpo. No se han comprobado riesgos directos para la salud puesto que la radiación que emite es de baja intensidad y no ionizante, según ha asegurado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros expertos tecnológicos.

Además, el hecho de desenchufar el router de la vivienda tampoco supone que dejemos de tener redes WiFi alrededor ya que las ondas de los vecinos llegan a nuestros domicilios. Insistimos, no debemos preocuparnos por ello pese a lo que se publica en algunos medios.

Eso sí, los smartphones que dejamos sin más sobre la mesilla no se desconectan por completo y continúan sincronizando datos y recibiendo notificaciones. En este caso, es mejor apagar la conexión para disminuir el consumo del dispositivo y que la batería no se descargue tanto como si lo mantenemos encendido, lo cual ayudará a la vida útil del aparato.

La noche es un momento idóneo para programar reinicios del router o dejarlo fuera de servicio unas horas. Ello servirá a que se mantenga fresco y que, al iniciarlo de nuevo, vuelva a cargarse desde cero, tal y como apuntan desde Xataca.

Poner el móvil en modo avión también hará que no escuchemos sonidos o vibraciones de llamadas, de aplicaciones o de las cuentas en redes sociales. Dicho de otro modo, facilitará que tengamos un mejor descanso y un sueño reconfortante.

Ya sabemos que las pantallas son una mala compañía a la hora de evitar o combatir el insomnio. No obstante, aunque los teléfonos están hoy en día preparados para funcionar durante mucho tiempo sin reinicios, de vez en cuando deben apagarse.

En la práctica de mantener el WiFi encendido cuando vamos a dormir sí existe un peligro, que es el de la seguridad. Como estamos descansando y no prestamos atención a los dispositivos, tenemos más posibilidades de que los hackers aprovechen entonces para realizar ataques cibernéticos a nuestros routers, los cuales podemos impedir si los desconectamos.

En conclusión, apagar el móvil por la noche, o al menos la conexión a Internet, es una práctica recomendable. Y el principal motivo es que, además de los pequeños beneficios técnicos y de seguridad, nos permitirá descansar como es debido para afrontar una nueva jornada.