Celia Molina 20 OCT 2025 - 18:20h.

El pico de esta lluvia de estrellas tendrá lugar las noches del 21 y 22 de octubre y su visibilidad dependerá de la meteorología

Las mejores zonas para observar fenómenos astronómicos son las denominadas Reservas Starlight: te contamos dónde están

Aunque las Perseidas, que tienen lugar a mediados de agosto, sea la lluvia de estrellas más conocida del año - tanto por su alto número de meteoros por hora como por las buenas condiciones de visibilidad que ofrecen las noches de verano - las Oriónidas es también un gran acontecimiento en el calendario astronómico nacional. Como bien indica su nombre, las estrellas fugaces que nos regala este evento estelar parecen salir de la constelación de Orión, si bien su origen real no tiene nada que ver con su mito.

Los meteoros son restos del conocidísimo cometa 1P/Halley, el único de periodo corto que es apreciable a simple vista desde la Tierra y cuya periodicidad fue estipulada por el astrónomo inglés Edmund Halley, de quien se tomó el apellido. La última vez que este cometa pasó por el radar de nuestra planeta fue en el año 1986 y, hasta que vuelva a ser visible en 2061, el polvo de su estela provoca cada año una lluvia de estrellas que la NASA califica como "la más bella". Cierto es que el mismo Halley también provoca otra lluvia de meteoros en el mes de mayo, llamada las Eta Acuáridas, pero ésta no tiene tanta intensidad.

Las mejores fechas para ver esta lluvia de estrellas

La particularidad de las Oriónidas es que sus estrellas fugaces están entre las más rápidas del firmamento. Las partículas desprendidas de cometa Halley impactarán contra nuestra atmósfera a una velocidad de 66 km/s, lo que puede generar “trenes brillantes que duran varios segundos o minutos”, según la NASA. Es más, este año se calcula que este espectáculo astronómico cuente con 20 estrellas fugaces cada hora y existe la posibilidad de que varias de ellas se conviertan en grandes bólidos, por lo que, si la meteorología lo permite, podremos observar bolas de fuego cruzando la bóveda nocturna.

La gran pregunta es cuándo se verán. Cierto es que las Oriónidas ya están siendo visibles desde observatorios y con telescopios de largo y medio alcance desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre, pero para divisarlas a simple vista, habrá que esperar a las noches del 21 al 22 de octubre y del 22 al 23 de octubre, cuando el fenómeno alcanza su pico.

Dónde ver la lluvia de estrellas

Como siempre, la recomendación de los astrónomos es que los ciudadanos se trasladen a zonas de baja contaminación lumínica (lejos de las ciudades) para poder visibilizar las estrellas fugaces. Además de zonas rasas adentradas en el campo y en lo alto de las montañas, existen las denominadas Reservas Starlight, que son puntos óptimos para la observación de los eventos astronómicos. Estos, concretamente, son:

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera y la isla de Menorca (Baleares)

y la isla de (Baleares) Las sierras Mágina , de Cazorla , de Segura y la Sur de Jaén

, de , de y la de Jaén Los Pedroches (Andalucía

(Andalucía Las provincias de Soria y Guadalajara

y Parque Regional de Gredos (Castilla y León)

(Castilla y León) Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña)

(Cataluña) La Sierra de Albarracín y las comarcas Cuencas Mineras y de Gúdar-Javalambre (Aragón)

y las comarcas y de (Aragón) Las islas de Fuerteventura y La Palma (Canarias).

A qué hora ver las Oriónidas

Aunque se conozcan las fechas del pico máximo de las estrellas fugaces, de poco servirá ponernos a buscarlas en el cielo a las nueve de la noche. Los expertos recomiendan siempre que se observen en las horas de mayor oscuridad: entre las doce de la noche y las seis de la mañana, siendo las 4 o las 5 de la mañana cuando la constelación de Orión, ubicada en el este, alcance su mayor altura, dando la impresión de que los meteoros saldrán de todas partes.