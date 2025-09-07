Iván Sevilla 07 SEP 2025 - 11:50h.

El bólido procedente de un asteroide entró en la atmósfera a una velocidad de 79 mil kilómetros por hora

"Llegó a tener una luminosidad similar a la de la Luna llena", destaca el astrofísico José María Madiedo

SevillaEl cielo andaluz volvió a iluminarse por una espectacular y brillante bola de fuego. Fue grabada este 6 de septiembre en su recorrido nocturno desde Sevilla hasta Córdoba.

Así lo ha comunicado el astrofísico José María Madiedo en la red social X, donde ya difundió otro fenómeno similar que se pudo ver en Granada y Málaga a mitad de agosto. Se sumó a una lluvia de estrellas anterior.

Esta vez, la trayectoria del bólido las captaron cámaras de varias estaciones de detección situadas en Andalucía, concretamente a las 5:32 horas de la madrugada. Un vídeo publicado da fe de ello.

Según ha explicado el también investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), la roca "llegó a tener una luminosidad similar a la de la Luna llena" que estos días alumbra nuestra Tierra.

En su análisis del evento, Madiedo afirma que la bola de fuego "procedía de un asteroide" y entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 79 mil kilómetros por hora.

Por lo tanto, se trató de un "meteoroide que, al impactar bruscamente contra el aire a esta enorme velocidad, su superficie se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente".

Desintegrado a 34 km sobre Priego de Córdoba

El astrofísico argumenta que por ese motivo "pudo verse" brillando a una altitud de "81 kilómetros" sobre el pequeño municipio de Los Corrales (Sevilla), al sureste provincial.

Luego, continúo su camino "en dirección noreste y sobrevoló el norte de la provincia de Málaga, extinguiéndose finalmente a una altitud de unos 34 kilómetros sobre Priego de Córdoba".

Eso sí, antes de desintegrarse, la roca completó una distancia total de 94 kilómetros por el sur peninsular. Al ser grabada por los sistemas del proyecto SMART, se revela cómo se fue rompiendo en varios fragmentos.