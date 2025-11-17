Carlos Plá 17 NOV 2025 - 16:14h.

Este modelo permite a los médicos entrenar y evaluar el uso de sustancias embolizantes para eliminar la sangre localizada en el cerebro antes de intervenir al paciente

AlicanteLa Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab), compuesta por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), dependiente de la Conselleria de Sanidad, y la Universidad de Alicante (UA), ha desarrollado un simulador de la arteria meníngea media para avanzar en el tratamiento quirúrgico de hematomas subdurales crónicos.

Se trata de un modelo fabricado mediante impresión 3D, que replica de manera realista y calibrada la anatomía de esta arteria. Esta invención proporciona al equipo médico el entrenamiento y la evaluación exhaustiva en el uso de sustancias embolizantes para eliminar la sangre localizada entre la superficie del cerebro y su capa más exterior (duramadre), antes de la intervención de un paciente.

“La embolización es un procedimiento quirúrgico que consiste en bloquear el flujo sanguíneo de ciertos vasos mediante sustancias especiales para tratar diversas afecciones”, ha explicado el jefe de la unidad de Neurorradiología del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y miembro de BioFAb, el doctor José Ignacio Gallego. Actualmente, se utiliza para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares, pero es una técnica compleja, costosa y difícil de aprender.

Estos hematomas suelen formarse cuando las venas puente se rompen, generalmente debido a un golpe en la cabeza o a la edad avanzada. La acumulación de sangre puede provocar varios efectos secundarios, como disfunción de la memoria, dificultad para hablar y caminar, y dolor de cabeza crónico.

Según ha indicado el doctor Gallego, “investigaciones recientes han demostrado que la embolización de la arteria meníngea media puede reducir la acumulación de sangre de hasta un 30% y, por tanto, reduce la gravedad de la enfermedad y proporciona una alternativa mínimamente invasiva, segura y eficaz”. Sin embargo, se trata de un procedimiento relativamente nuevo y los cirujanos tienen opciones limitadas para practicarlo, recurriendo habitualmente a modelos animales o simuladores poco realistas.

Obtener resultados específicos con un modelo real

El director científico de BioFab e investigador de la UA, Javier Esclapés, ha explicado que “la particularidad de este producto es que permite al equipo médico practicar con diversas sustancias, ajustando la presión y velocidad necesarias para obtener resultados específicos, con un modelo real”. De hecho, los investigadores consideran que no existe en el sector de la ingeniería biomédica un simulador tan preciso de la anatomía específica de la arteria meníngea media.

El simulador se compone de dos partes fabricadas con resinas transparentes de bajo coste e impresas en 3D. La primera, es un modelo ramificado basado en la geometría de la propia arteria meníngea media. Además, cuenta con luces interiores de hasta 0,5 milímetros que replican las tortuosidades internas anatómicas reales. La segunda parte es una base rígida que le otorga estabilidad y protección frente golpes y caídas. “Gracias a la utilización de materiales transparentes, el personal sanitario puede observar directamente el comportamiento de la sustancia embolizante”, ha añadido Javier Esclapés.

Para el diseño del prototipo, el equipo de ingenieros y médicos de BioFab han realizado pruebas en el entorno hospitalario con la colaboración de neurorradiólogos intervencionistas para ajustar las dimensiones y prestaciones del simulador.