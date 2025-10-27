Dave Richards tenía quemaduras de tercer grado en un lado de la cara tras haber sido arrastrado por un coche

Dave Richards, de 75 años, perdió la mitad de su rostro en un accidente de tráfico en Reino Unido. Un conductor ebrio le atropelló mientras iba en bicicleta con unos amigos. Ahora, gracias a una prótesis impresa en 3D, puede recuperar la confianza en sí mismo.

Richards tenía quemaduras de tercer grado en un lado de la cara tras haber sido arrastrado por el coche en un accidente de tráfico en la A303, cerca de Mere, en julio de 2021. Su espalda y su pelvis sufrieron el impacto y acabó con varias costillas rotas, según ‘Daily Mail’.

Intentaron salvar su ojo pero no pudieron

El hombre de 75 años fue trasladado de urgencia a Bristol Royal Infirmary, donde le confirmaron que su caso era un milagro. Tras ser arrastrado por el asfalto, la parte superior de su cara, la nariz y el cuello fueron arrancadas de su cabeza. Los cirujanos tan solo pudieron extirparle el ojo y colocar un trozo de piel sobre la mitad de su cara.

“Los cirujanos intentaron salvar mi ojo, pero les preocupaba que cualquier infección pudiera extenderse desde mi ojo por el nervio óptico hasta el cerebro, por lo que me extirparon el ojo”, explica Richards. "Luego se tomó la decisión de optar por un trozo de piel, tomando tejido con arterias y venas sanguíneas y colocándolo en mi cuello, cubriendo completamente el costado de mi cara", añade.

Richards necesitó dos operaciones más para colocar los tejidos cicatriciales de la piel. Durante su recuperación, fue remitido a Reconstructive Prosthetics, que acaba de abrir en el Centro Médico 3D de Bristol.

"Me sentía muy vulnerable y no me exponía a situaciones sociales”, confiesa

Richards es el primero en Reino Unido en tener un escaneo, un diseño e impresión 3D de la prótesis de una cara. El hospital Bristol ofrece apoyo científico y técnico a pacientes con traumatismos a través de tecnología digital de última generación. La prótesis se adapta a su cara e incluso imita el color de su pelo, ojos y piel. Para este hombre, la experiencia ha sido surrealista: "En los primeros días de mi recuperación, me sentía muy vulnerable y no me exponía a situaciones sociales”.

"Me tomó mucho tiempo sentirme cómodo con mi imagen, cómo pensaba que la gente me miraba y lo que pensaban de mí, pero he recorrido un largo camino en ese sentido”, confiesa. El Sr. Richards continúa visitando el Centro Médico 3D de Bristol. Este paciente también ha recibido férulas para las cicatrices que tiene en el cuello.

"Me alegro de haber seguido este proceso de tratamiento", reconoce el hombre

"Me alegro de haber seguido este proceso de tratamiento, ya que me ha llevado a donde estoy hoy. Siempre he dicho que no importa qué tratamiento se ofrezca, Si creo que hay un beneficio y los riesgos no son demasiado altos, intentaré cualquier cosa”, sostiene el hombre.

Y es que esta prótesis ha cambiado la vida de este hombre. "El escaneo de la superficie de los pacientes en busca de prótesis significa que los pacientes pueden ser escaneados mientras se mueven, y esta tecnología puede usar ese movimiento para ayudar a las prótesis a adaptarse al movimiento”, recalca Amy Davey, científica reconstructiva sénior de NBT.

Richards recuerda que en el accidente, él fue el más perjudicado. Sus dos amigos fueron atropellados y salieron despedidos, pero él quedó atrapado debajo del coche. El conductor ebrio que atropelló a Richards fue sentenciado a tres años y se le prohibió conducir durante siete años.