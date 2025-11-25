La nueva configuración de WhatsApp permite decidir quién puede añadirte a grupos y actúa como un modo antispam

Se trata del ajuste "Quién puede añadirme a los grupos", disponible dentro del apartado de privacidad

WhatsApp ha activado un ajuste de privacidad que bloquea automáticamente las entradas no deseadas y permite decidir quién puede añadirte a grupos y actúa como un modo antispam que evita estafas, 'spam' y accesos que comprometen la seguridad de tu cuenta.

Las estafas a través de WhatsApp tienden a empezar así: un número desconocido te añade a un grupo de WhatsApp sin avisar. Al acceder, hay mensajes que prometen empleos llamativos, sorteos, o promociones muy buenas. La trampa está en que muchos de estos grupos esconden enlaces y mensajes diseñados para robar datos o estafar a las personas.

El modo antispam de WhatsApp

El nuevo modo de WhatsApp que actúa de antispam es el ajuste "Quién puede añadirme a los grupos", disponible dentro del apartado de privacidad.

Este nuevo control permite que elijas si quieres que cualquiera pueda añadirte directamente, si prefieres limitarlo únicamente a tus contactos o si incluso quieres excluir a personas concretas de tu agenda. Cuando la restricción está activada, los administradores que no tengan permiso ya no pueden añadirte de forma automática en un grupo: tendrán que enviarte una invitación privada que puedes aceptar o ignorar.

Esta función está orientada para que el usuario pueda controlar sobre los grupos a los que entra, sobre todo cuando provienen de números desconocidos. Así, se evita que seas añadido sin tu consentimiento a grupos creados para enviar spam.

Por qué es importante activarlo

Añadir este ajuste reduce el riesgo ser estafado en los grupos de WhatsApp, como con las ofertas de empleo falsas, los sorteos engañosos, las estafas de inversión o los mensajes masivos que buscan recopilar datos personales o redirigir a páginas fraudulentas.

Al activar el modo antispam, las probabilidades caer un una estafa se reducen drásticamente. Aun así, la posibilidad de unirte a grupos seguirá existiendo, simplemente tendrás que aprobarlo antes de entrar.

Cómo activarlo

Para configurar este ajuste de privacidad en tu WhatsApp, sigue estos pasos:

Abre el menú de tres puntos en la esquina superior derecha Entra en Ajustes. Selecciona Privacidad. Toca en Grupos. Elige entre 'Todos', 'Mis contactos' o 'Mis contactos, excepto...'.

`Para mayor seguridad, se recomienda la opción 'Mis contactos' o 'Mis contactos, excepto...', ya que impiden que números desconocidos puedan añadirte de manera directa.

Limitaciones de la configuración

Aún así, existen limitaciones en el proceso. Los ajustes de privacidad de los grupos solo pueden modificarse desde la 'app' del teléfono, aunque después se activen automáticamente con WhatsApp Web y Escritorio.

Además, esta configuración no afecta al grupo de avisos de las comunidades: si formas parte de una, siempre se te añadirá a ese canal informativo. Y, por último, aunque no es posible bloquear un chat grupal, sí puedes salir del grupo y bloquear al administrador si lo consideras necesario.