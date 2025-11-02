El truco para liberar espacio en la memoria de WhatsApp de forma rápida y eficaz

WhatsApp incorpora una función para que podamos liberar espacio, de una manera rápida, en la memoria de la aplicación

La red social también da la posibilidad de revisar imágenes, vídeos, documentos u otros archivos para saber lo que ocupan

La compañía Meta se encuentra introduciendo, de forma constante, mejoras y nuevas funciones en WhatsApp, como la posibilidad de dejar un mensaje de voz cuando el destinatario no ha atendido nuestra llamada.

Otra de las opciones añadidas recientemente es la posibilidad de traducir en distintos idiomas los mensajes de los chats. De este modo, las conversaciones se podrán leer en el idioma escogido de manera automática, lo que supone una mejora para la comunicación. Y más teniendo en cuenta que la red social tiene más de 3.000 millones de usuarios en más de 180 países.

La última novedad puede resultar bien interesante para aquellas personas que nunca suelen tener almacenamiento interno suficiente en su teléfono móvil. Para ello, la aplicación de mensajería presenta la función de 'Administrar almacenamiento'. Disponible individualmente en cada chat, permite liberar espacio en la memoria de una forma intuitiva, rápida y sencilla.

Cómo liberar espacio en la memoria de WhatsApp

En primer lugar, la opción indica cuánto almacenamiento interno ocupa cada chat, lo que permite también hacerse idea de la cantidad de contenido multimedia que mandamos y recibimos. Además, da la posibilidad de revisar imágenes, vídeos, documentos u otros archivos. Una vez que sabemos su espacio, ya podremos decidir si los eliminamos o no.

La nueva función para administrar el almacenamiento por chat todavía no se ha lanzado oficialmente. Según señala el portal especializado Wabetainfo, está en la compilación de la beta de WhatsApp para iOS, por lo que podría tardar unas semanas en llegar. Cuando esté disponible, debemos seguir estos pasos:

Acceder a WhatsApp y pulsar sobre el chat que prefiramos.

que prefiramos. A continuación, hacer clic en su nombre de perfil.

Deslizar hasta la opción 'Administrar almacenamiento' . Ahí veremos la cantidad de MB o GB que ocupa ese chat.

. Ahí veremos la cantidad de MB o GB que ocupa ese chat. Al pulsar, podremos comprobar todos los archivos multimedia que hemos enviado y recibido.

Para suprimir imágenes, vídeos o documentos (y así liberar espacio), pulsaremos sobre los archivos y haremos clic en el botón de 'eliminar' que aparecerá en la pantalla.

Debemos tener en cuenta que la aplicación de mensajería, recuerdan desde Hipertextual, también permite gestionar el almacenamiento y liberar espacio en la memoria de WhatsApp a través de Configuración > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. La diferencia, subrayan, es que esta función no permite gestionar los archivos multimedia por cada chat.

Desactiva esta función para mejorar el rendimiento

El exceso de archivos descargados en WhatsApp es uno de los motivos más habituales por los que los smartphones pierden rendimiento. Y es que cada foto, video o mensaje de voz recibido se guarda en el almacenamiento interno, ocupando espacio que el usuario podría necesitar para otras funciones del sistema.

Con el objetivo de detener dicho proceso, tan sólo hay que modificar un ajuste dentro de la aplicación:

Abre WhatsApp y dirígete al menú de Configuración (icono de tres puntos en la esquina superior derecha).

(icono de tres puntos en la esquina superior derecha). Pulsa en la opción 'Almacenamiento y datos'.

En el apartado 'Descarga automática de medios', desactiva las opciones de descarga de fotos, videos, audios y documentos, tanto con datos móviles como con WiFi.

De esta forma, los archivos multimedia no se guardarán automáticamente en el teléfono y sólo se descargarán cuando nosotros lo decidamos. Esta medida, además de liberar espacio, también reduce el consumo de datos móviles y batería.