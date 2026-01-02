Antoni Mateu 02 ENE 2026 - 19:30h.

Un ingeniero español lo ha simplificado en uno de los sistemas operativos más herméticos

Algo tan sencillo como conectar nuestro DNI al ordenador para que lo pueda leer, era una tarea imposible en los ordenadores Mac. Con los años, Apple ha ido abriendo su ecosistema --incluyendo las medidas de seguridad-- y ahora desarrolladores externos a la compañía pueden beneficiarse de funciones como la encriptación de certificados y contraseñas de macOS.

Por contraparte, las administraciones públicas españolas, en internet, requieren de muchos sistemas de verificación y certificados para poder acceder. Del mismo modo, cuando se trata de realizar firmas electrónicas de documentos, el DNI también puede ser necesario para una correcta autenticación.

El ingeniero informático español Diego Cid Merino --quién ha sido galardonado por el Colegio de Informáticos-- ha desarrollado una propuesta compatible con Mac y totalmente legal para usar el DNI directamente con el ordenador.

"Nos ahorraremos muchos pasos, siendo la instalación del certificado de la FNMT uno de los más tediosos y complicados. Este es el requerido para poder acceder con nuestra identidad a plataformas como Hacienda o la Seguridad Social, y sin embargo, en Mac siempre ha provocado muchos problemas para instalarse. El objetivo de este proyecto es simplificar el proceso al máximo para ahorrar tiempo a la hora de hacer trámites", explica Cid.

Así es la propuesta 'made in Spain' para reducir la burocracia desde el Mac

La premisa de la aplicación --McDNIe-- sirve como puente de conexión entre el DNI físico --que se ha de conectar al puerto USB con lector-- y los servicios de credenciales de acceso de Mac.

Uno de los protocolos de seguridad que Apple ha implementado en los últimos años es el Llavero. Aquí es donde se almacenan todas las contraseñas de forma segura. "Lo que ha sucedido es que Apple ha abierto este Llavero para que podamos hacer uso del sistema de verificación. La app usa este protocolo para que nos podamos acreditar en las administraciones públicas, desde cualquier navegador de internet que utilicemos. Por tanto, es totalmente seguro, ya que se siguen las directrices de Apple a la hora de transmitir los datos" señala Cid.

Más allá de la descarga de la App --en App Store de Mac y con suscripción de pago anual--, no hay que instalar nada más. El proceso consiste en abrir la aplicación y conectar el DNI al lector. Se reconoce de forma automática y cuando queramos acceder a un servicio de la Administración Pública, se mostrará el certificado digital de acceso del DNI.

La firma de documentos PDF es otra de las grandes funciones

La burocracia no sólo pasa por el acceso a los servicios de la Administración Pública: también pasa por la firma y sellado de documentos con autenticación de identidad. En este caso, la propuesta española también permite firmar con el certificado electrónico documentos PDF en programas como Acrobat Reader --desarrollado por Adobe, y que permite este tipo de firmas".

"Espero que las administraciones públicas sean conscientes"

La motivación del ingeniero informático Diego Cid a desarrollar esta propuesta es "facilitarle los trámites a muchos usuarios de Mac. Estos ordenadores están ganando mucha popularidad, especialmente entre los autónomos. Y ser autónomo en España requiere de mucho papeleo que hasta ahora, debido a las políticas restrictivas de Apple y al difícil acceso a las sedes online se complicaba".

Aunque también enfatiza el hecho de "no haber recibido soporte, ni subvenciones ni financiación por parte de ninguna entidad o administración pública. Por este motivo la aplicación requiere de una suscripción anual. En poco tiempo espero que las administraciones públicas sean conscientes de que el acceso a sus sedes virtuales ha de ser mucho más accesible", concluye.