27 SEP 2025

Apple ha liberado la nueva versión de su sistema operativo móvil en todos los teléfonos compatibles

Apple presenta los nuevos iPhone 17: características, precios, fecha de lanzamiento y una gran novedad

Pocos días después de la llegada de los nuevos iPhone 17, Apple ha liberado la versión final de iOS 26, la cual otorga nuevas funcionalidades y un aspecto visual totalmente renovado. Aunque el proceso de instalación consta de unos pocos pasos, hay veces en las que pueden darse errores y confusiones. Si tienes problemas para instalar iOS 26, en los siguientes apartados te vamos a dar a conocer todas las soluciones que puedes llevar a cabo.

Sin embargo, antes de empezar con las indicaciones, el primer paso es comprobar si el modelo de iPhone del que disponemos es compatible.

Estos son los modelos de iPhone compatibles con iOS 26

A partir del iPhone 11 y 11 Pro vamos a poder utilizar la última versión del sistema operativo. También es compatible el iPhone SE de segunda generación --lanzado en el año 2020--.

Así pues, modelos históricos como el iPhone XS o el iPhone XR se quedan fuera, y sólo van a seguir recibiendo actualizaciones de iOS 18 en materia de parches de seguridad y para cubrir vulnerabilidades.

Cómo instalar iOS 26 en el iPhone

Una vez tenemos identificado el modelo de iPhone, lo siguiente que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos conectados a internet. Preferiblemente, a una red Wi-Fi, ya que es posible que tengamos activada la opción de que sólo se pueda actualizar con redes inalámbricas, para ahorrar datos.

Para instalar correctamente iOS 26 tendremos que seguir la siguiente ruta: Ajustes > General > Actualización de software. Aquí hay que prestar atención a varios elementos.

Es posible que el iPhone nos pida actualizar a una versión superior de iOS 18. De hecho, si estamos en este caso, esta será la versión que nos aparecerá en primer lugar, ya que será la que está descargada. Dentro del apartado de Actualización de software existe una opción llamada Actualizaciones automáticas: si la tenemos activada, el teléfono descargará de forma automática la versión más reciente que existe. Si no la instalamos, esta se queda almacenada dentro de nuestro dispositivo.

Por ello, tendremos que desplazarnos hasta abajo del todo hasta ver un apartado llamado Actualizar a iOS 26. Pulsamos en él y seguimos los pasos que se nos indican.

Si no se ha descargado iOS 26

En el caso de que no tengamos la opción de Actualizaciones automáticas activada, tendremos que seguir el método manual. Para ello, tenemos que ir a Ajustes > General > Actualización de software y pulsar en el botón Buscar actualización.

Aquí el iPhone va a tardar unos segundos en buscar cuál es la última versión disponible de sistema operativo. Debido a que sólo la habrá localizado, el proceso va a ser algo más largo, ya que primero la va a descargar dentro del disco duro interno.

Cuando se haya terminado de descargar el archivo completo, simplemente tendremos que pulsar sobre él y seguir los pasos que nos aparecen en pantalla.

Después de instalar iOS 26, haz esto

Cuando el proceso de instalación de iOS 26 haya terminado, el dispositivo se habrá reiniciado. Lo primero que vamos a ver es una nueva pantalla de configuración inicial, en la que también veremos datos clave al respecto de la nueva interfaz de usuario.

Tan sólo tendremos que desbloquear nuestra tarjeta SIM con el código habitual, esperar a que el iPhone se conecte a la red de internet --ya sea Wi-Fi o datos móviles-- y leer los cambios que nos aparecen en pantalla de cómo movernos por la nueva interfaz.