Movistar, expresando sus disculpas, ha confirmado la detección de la incidencia señalando que sus técnicos están trabajando para solucionarla "lo antes posible"

La situación ha provocado que muchos clientes no puedan iniciar con normalidad su jornada de trabajo, dejando algunas empresas "paradas"

Los usuarios de Movistar han amanecido hoy entre problemas de conexión y uso de los servicios de la compañía tras una “incidencia detectada” que, desde la madrugada, se extiende causando importantes problemas entre sus usuarios.

Desde las redes sociales, múltiples clientes se han pronunciado expresando sus quejas tras encontrarse muchos de ellos con que, al ir a trabajar, no tienen línea. Además, algunos han señalado que los problemas afectan tanto a negocios como a particulares, lo que extiende la situación a nivel nacional.

“En mi empresa estamos sin Internet”. “En la oficina, totalmente parados”. “Sin conexión desde las 7:00”. “Tengo el servicio caído desde la media noche y la maquinaria de la empresa no me está pudiendo reportar el estado de funcionamiento”, han señalado los usuarios a través de ‘X’, donde muchos de ellos han denunciado también la falta de información al respecto, así como el impacto laboral y económico que supone para algunos una caída así.

Ante sus quejas, desde Movistar España varios empleados han contestado reconociendo “una incidencia general que afecta al servicio”, subrayando que está “detectada” y que “los técnicos están trabajando para intentar que el servicio quede restablecido en la mayor brevedad posible”.

De igual modo, plataformas como DownDetector, que monitoriza el estado de múltiples servicios y aplicaciones de Internet, registra cómo ya desde la madrugada hay un crecimiento exponencial de los reportes que señalan problemas con el servicio.