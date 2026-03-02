Miguel con su exoesqueleto en el Mobile World Congress: "Se agradece estar de pie y caminar"

Nace el 'mayordomo virtual' para el ordenador: manda correos, busca archivos y no necesita internet

Compartir







El Mobile World Congress (MWC) ha generado más de 173.000 puestos de trabajo en las últimas dos décadas en Barcelona, donde además se estima que ha tenido una repercusión económica acumulada superior a 6.900 millones de euros.

Así lo ha anunciado este lunes el director general de MWCapital, Francesc Fajula, en la presentación de un estudio sobre el impacto del congreso en la ciudad, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su llegada a Barcelona (entonces, 3GSM World Congress). El informe refleja también el crecimiento de la economía digital en Cataluña, cuyo peso ha pasado del 16,4 % al 25,5 % del PIB desde 2006, hasta alcanzar los 68.800 millones de euros anuales. "Estos datos demuestran que la tecnología hoy en día ya es transversal. Es el principal motor del desarrollo económico y social de nuestro país", ha asegurado Fajula.

PUEDE INTERESARTE Los robots con IA sorprenden en el Año Nuevo Chino y los expertos vaticinan el fin de trabajos de oficina en año y medio

Sirva esto para poner en contexto la importancia de un evento como el Mobile y el hecho de que se celebre en Barcelona. Espectaculares son los avances y las ideas que podemos encontrar en un evento como este y más con la IA ganando terreno paso a paso, informa Ricard Martín.

La IA ya detecta el agua que necesita un olivo y el aceite que va a producir

En nuestra visita al Mobile encontramos desde cómo la IA detecta si a un olivo le falta agua a pronosticar cuántos litros de aceite será capaz de producir con solo el escaneo de una cámara. Como señala Eduard Martín Ceo del Mobile World Capital Barcelona, para saber también cuánta producción se tendrá con las olivas, cuánto residuo generará y adónde lo dedicará.

Miguel con su exoesqueleto: "Se agradece estar de pie y caminar"

También está presente en el Mobile la tecnología dedicada para mejorar la vida de las personas. Es el caso del exoesqueleto que puede ayudar a pacientes como Miguel, con una lesión medular, que le permite poder caminar hasta dos kilómetros al día. Además el hospital puede monitorizar sus constantes para adaptar la terapia a cada paciente. Como dice Miguel, "anímicamente se agradece estar una hora al día de pie y caminar no estático".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cámaras convertidas en asistente doméstico y teléfonos que impiden miradas indiscretas

También encontramos una cámara desmontable que se convierte en asistente doméstico y móviles que impiden las miradas indiscretas o robots que ya hacen cosas mejor que nosotros.

Mission-Critical Dome: una nueva red de emergencia, seguridad y defensa

Telefónica exhibe en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que ha comenzado este lunes en Barcelona, sus innovaciones en 5G, computación cuántica e internet de las cosas así como su utilidad para atender emergencias civiles y militares, e incluso para fabricar fármacos contra el cáncer.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Telefónica ha desplegado en el MWC un expositor, de 951 metros cuadrados, tres demos con el lema "Preparados para el futuro", según han informado este lunes fuentes de la compañía.

Entre las experiencias que exhiben, destaca la denominada "Mission-Critical Dome", una demostración de su evolucionada red de emergencias, seguridad y defensa, que permite desplegar de manera eficiente un dispositivo para actuar ante situaciones críticas tanto civiles como militares.

Para ello, ha recreado una situación de emergencias en diversos puntos de Barcelona, con el fin de demostrar cómo las tecnologías habilitadas con 5G son diferenciales para manejar un escenario de crisis. En el stand de Telefónica en el MWC se reproduce el Puesto de Mando y Control, capaz de coordinar los servicios de emergencias de una manera integrada.

Titan Connect: cómo atender a un paciente durante un partido de fútbol

En el Mobile se ha exhibido además la demo "Titan Connect", con la que quiere demostrar la capacidad de su red para atender a un paciente durante un partido de fútbol en un estadio con una demanda de red de máxima exigencia sin que se interrumpa la conexión móvil. Telefónica parte de la base de que en un estadio con un aforo de 90.000 personas la conectividad adquiere un rol destacado, no solo para que los espectadores disfruten de la mejor experiencia, sino también para permitir activar las acciones necesarias para solucionar una emergencia.

Quantum Telco: tecnología para investigar fármacos contra el cáncer

Sobre computación cuántica, muestra una demo, "Quantum Telco", con la que revela cómo esta tecnología sirve por ejemplo para la investigación de fármacos contra el cáncer, una experiencia que desarrolla en colaboración con Vithas y la Universidad Francisco de Vitoria.

Quantum-Safe Cryptographic Hub: criptografía para proteger datos

También su propuesta Quantum-Safe Cryptographic Hub, con la que ayuda a las organizaciones a proteger sus datos mediante el desarrollo de una criptografía resistente a los avances de la computación cuántica y alineada con los estándares de seguridad europeos.

El corazón escénico y tecnológico del estand lo forma un anillo de luces Led, de 15 metros de diámetro, suspendido y visible desde cualquier perspectiva.

Vueling presenta Eli para personalizar y reservar vuelos por voz

Vueling ha presentado una nueva experiencia digital basada en inteligencia artificial (IA) generativa, que permitirá a los usuarios planificar y reservar su viaje mediante reconocimiento por voz.

La nueva herramienta, llamada Eli, es un buscador inspiracional de vuelos que permite a los usuarios interactuar con la aerolínea a través del lenguaje natural.

A partir de las preferencias del cliente --como el tipo de escapada, el presupuesto, la duración del viaje y la experiencia deseada--, el sistema recomienda destinos, experiencias y combinaciones de vuelos adaptadas a sus necesidades.

La nueva propuesta de la aerolínea busca "redefinir el concepto tradicional de buscador de viajes" para convertirlo en un servicio conversacional, abierto y flexible, que permite explorar de forma más creativa la red de destinos Vueling.

Además de la recomendación, el sistema permite avanzar en el proceso de reserva, generando una propuesta de viaje que el cliente puede confirmar para completar posteriormente la compra.

Vueling, única aerolínea presente en el espacio expositivo "Aeropuerto del Futuro" dentro del MWC 2026, realizará las pruebas piloto durante los días del congreso, con la previsión de que la solución se despliegue durante este año en los canales digitales de la aerolínea.