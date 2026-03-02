El calendario lunar de marzo 2026: las distintas fases de la luna este mes

Celia Molina 02 MAR 2026 - 13:50h.

La Agenda Astronómica 2026 del Instituto Geográfico Nacional anuncia que la luna llena de marzo llegará a principio del mes

Llega el eclipse de la "Luna de Sangre": cuándo, cómo y desde dónde se verá este fenómeno que no se repetirá hasta 2028

El mes de marzo arrancó el pasado domingo, anunciando ya el preludio de la primavera, que comenzará el próximo día 20 a las 15:46 horas. Astronómicamente, la luna llena de marzo aparecerá muy pronto, el martes día 3, según los datos de la Agenda Astronómica 2026 del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Las fechas y horas que aparecen en estos documentos corresponden al instante exacto en que se da el fenómeno astronómico en la Península Ibérica, Ceuta, Melilla e las islas Baleares.

Este mes, además de contar con una temprana luna llena, ésta coincidirá con la llegada de un espectacular eclipse lunar total, también conocido como 'Luna de Sangre', que tendrá lugar en la misma madrugada del día 3 de marzo. Durante este fenómeno, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, ofreciendo un espectáculo único que no se podrá volver a ver hasta finales del año 2028.

La "sangre" a la que se hace referencia en su nombre, alude al color rojizo (carmesí) que nuestro satélite toma durante el eclipse. Lejos de significar un mal augurio, éste es un efecto óptico conocido como "dispersión de Rayleigh", en el que los rayos del Sol atraviesan la atmósfera terrestre y las moléculas de aire dispersan la luz azul de onda corta, mientras que la luz roja/naranja de onda larga logra atravesar y se refracta, proyectándose sobre la Luna.

Martes 3 de marzo de 2026: luna llena

Así, la luna llena aparecerá, con regalo astronómico incluido, bajo la constelación de Virgo (y a las 12:38 horas). La fase de luna llena (o plenilunio) se da cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, alineándose a 180°. Esto permite que el Sol ilumine por completo la cara visible del satélite, mostrándolo como un disco redondo, brillante y blanco durante toda la noche.

En esta ocasión, la luna llena de marzo recibe el nombre de 'Luna del Gusano' un término acuñado por los nativos estadounidenses, que relacionaban las lunas completas con un evento agrícola importante, para formar así su calendario. Esta luna se llama así por coincidir con el momento en el que empiezan aparecer las primeras lombrices tras el deshielo del frío invierno americano.

Miércoles 11 de marzo de 2026: cuarto menguante

Por su parte, la fase de luna menguante es el periodo del ciclo lunar, posterior a la luna llena y anterior a la nueva, en el que la superficie iluminada visible de la luna disminuye noche tras noche. Se caracteriza por mostrar una forma de "C" (en el Hemisferio Norte) o "D" invertida y, en este mes de marzo, será visible a las 10: 38 horas del día 11, bajo la constelación de Sagitario.

Jueves 19 de marzo de 2026: Luna nueva

El novilunio o luna negra ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, haciendo que su cara iluminada no sea visible desde nuestro planeta. La cara visible del satélite (para nosotros) no recibe la luz del sol, por lo que la luna parece "desaparecer" o estar "apagada". Aunque la luna llena sea mucho más 'popular', es con la luna nueva cuando comienzan los 29 días que marcan su calendario. En marzo, el novilunio arrancará el día 19, a las 02:23 horas y bajo la constelación de Piscis.

Miércoles 25 de marzo de 2026: Cuarto creciente

Por último, la luna comenzará a crecer de nuevo tras la finalización del período de la luna negra. Así, la parte iluminada de la luna (visible desde la Tierra) aumenta progresivamente, simulando al principio de su crecimiento una fina "guadaña" o "un delgado cuerno" cuyo lado derecho se ilumina en el hemisferio norte de nuestro planeta y el izquierdo, en el sur. En marzo, aparecerá el día 25 en el firmamento y lo hará bajo la constelación de Cáncer.