Celia Molina Madrid, 25 MAR 2026 - 13:39h.

Por primera vez, la NASA ha confiado en una empresa no estadounidense para la fabricación de una pieza clave de la nave

La NASA va a construir una base en la Luna para que se asiente una colonia humana con una "presencia duradera"

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Después de varios retrasos en la fecha del lanzamiento, finalmente, la misión Artemis II despegará el próximo miércoles 1 de abril hacia la Luna. Así, más de 50 años después del programa Apolo, el ser humano volverá a viajar a nuestro satélite, este vez sin pisarlo, pues la nave lo rodeará durante 10 días, como una prueba de valoración de la seguridad de cara a futuros vuelos tripulados.

Ésta será, por tanto, la primera misión que probará la cápsula Orión y el cohete SLS con astronautas a bordo, verificando que los sistemas de soporte vital funcionen perfectamente en el espacio profundo. Las pruebas incluirán un encuentro y acoplamiento con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, pruebas en el espacio de los vehículos acoplados, la verificación integrada de los sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión, así como pruebas de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA).

La pieza se ha fabricado en Tres Cantos, Madrid

Entre toda la tecnología cuya eficacia pretende ser verificada, hay una importante pieza que se ha fabricado en España. Concretamente, en una empresa especializada de Tres Cantos, Madrid. La nave Orión consta de dos módulos: una cápsula de tripulación fabricada por Lockheed Martin para la NASA y el módulo de servicio europeo, proporcionado por la Agencia Espacial Europea, con la alemana Airbus Defence and Space como contratista principal.

Allí es donde está la pieza madrileña: la unidad de control térmico (TCU), que corre a cargo de Airbus Crisa. Como explica la empresa madrileña en su web, esta pieza permitirá el suministro de aire y agua a los astronautas, al tiempo que garantizará que la temperatura a bordo se mantenga dentro de niveles confortables para astronautas y equipamiento. Algo muy importante si tenemos en cuenta lo crucial que es el bienestar de la tripulación en una misión de trascendencia mundial como ésta.

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La nave no lleva una TCU madrileña, sino dos

Fernando Gómez-Carpintero, director general de Airbus Crisa, ha explicado en una entrevista a 'El Mundo' que la nave Orión no lleva una TCU, sino dos. "Ambas son idénticas y redundantes, es decir, la nave lleva dos unidades porque todos los sistemas están duplicados por si uno falla"; una técnica de repetición frecuente en las naves espaciales, donde la maquinaria consta siempre de un recambio para posibles emergencias.

Para la primera misión Artemis tripulada a la Luna, que durará un total de 10 días, se ha seleccionado a cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch de la NASA, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. No obstante, ninguno de ellos pisará la superficie lunar, como ya hizo Armstrong, pues para que eso ocurra habrá que esperar, al menos, hasta el año 2028, ya que la NASA añadió una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027.