La tripulación del Artemis II, los primeros en ver con ojos humanos la cara oculta de la Luna

La NASA ha compartido una nueva foto en la que se ve la cara oculta de la Luna, horas antes de que la nave Orion llegue a la órbita de la Luna

La foto familiar de Charlie Duke que el astronauta dejó en la Luna en 1972: "Espero que les recuerde que les estamos apoyando"

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La tripulación de Artemis II --los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen-- ha comenzado los preparativos para llevar a cabo el sobrevuelo lunar de esta madrugada, según ha informado la NASA este lunes. Este sobrevuelo lunar será el primero realizado por humanos desde el Apolo 17, en 1972.

De este modo, la nave espacial batirá el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra por un ser humano hacia las 13:56 hora del este de Estados Unidos (19:56 hora española), superando la marca establecida por el Apolo 13 en abril de 1970 durante su regreso de emergencia a la Tierra. Seis horas después, a las 19:07 horas del este de EEUU (1:07 hora española), la nave alcanzará su distancia máxima, un total de 252.760 millas desde la Tierra (es decir, 406.777,9 kilómetros --km--). En comparación, el Apolo 13 llegó a las 248.655 millas (o lo que es lo mismo, 400.171,5 km) desde la Tierra.

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La NASA ha compartido esta tarde una nueva imagen captada por la misión Artemis II de la cara oculta de la luna. "Una nueva fotografía muestra la cara visible de la Luna a la derecha (la que vemos desde la Tierra, identificable por sus manchas oscuras) y su cara oculta a la izquierda. La tripulación de Artemis II es la primera en observar la cara oculta con ojos humanos", ha escrito la NASA.

La NASA ha indicado que la observación lunar está programada para comenzar alrededor de las 14:45 hora del este de EEUU (21:45 hora española). El sobrevuelo, de aproximadamente siete horas de duración, abarca el período en que la nave espacial Orion estará lo suficientemente cerca de la Luna como para que la tripulación pueda realizar observaciones detalladas de las características geológicas de la superficie lunar.

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Cuando Orión pase por detrás de la Luna, la misión entrará en un periodo de interrupción de comunicaciones programado que durará unos 40 minutos. Durante este tiempo, la Luna bloquea las señales de radio necesarias para mantener contacto con la nave espacial. Poco después de la pérdida de señal, se espera que Orión alcance su punto más cercano a la Luna, cuando estará a tan solo 6.530 kilómetros de la superficie lunar.

Hacia el final de su observación, a partir de las 20:35, la tripulación presenciará un eclipse solar desde el espacio, cuando Orión, la Luna y el Sol se alineen por lo que los astronautas verán cómo el Sol desaparece tras la Luna durante casi una hora. Durante este periodo, observarán una Luna prácticamente oscurecida y aprovecharán la oportunidad para analizar la corona solar --la atmósfera más externa del Sol-- tal como aparece en el borde de la Luna. A las 21:20 horas, concluirán las observaciones lunares.

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"Es un día histórico"

Por otro lado, la agencia espacial estadounidense ha explicado que la tripulación se ha despertado con la canción 'Good Morning' de Mandisa y TobyMac y que los astronautas han recibido un mensaje especial que el astronauta del Apolo 8 y del Apolo 13, Jim Lovell, grabó para la misión antes de su fallecimiento en 2025.

"¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte para el beneficio de todos. Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra", dice el mensaje.