El científico resalta que los miembros que viajan en la nave Orion "son gente por encima de la media"

El mensaje de Charlie Duke, uno de los astronautas que pisó la Luna, a la misión Artemis II: "Gracias por continuar con el legado del programa Apolo"

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La misión Artemis II se prepara para hacer historia. Una hazaña espacial, sin embargo, con riesgos extremos que abrirán las puertas a la exploración humana del Espacio. El responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, con Emilio García Gómez Caro nos explica qué peligros entraña esta expedición de la NASA para los cuatro astronautas que pasarán casi una hora sin comunicación con la Tierra para ver y mostrarnos el lado oculto de la Luna. El experto subraya que son gente hiperpreparada, hiperentrenada, muy por encima de la media".

Los astronautas del Apolo ya vieron la cara oculta de la Luna. Lo que pasa es que la vieron a una distancia muy cercana. Estos astronautas van a estar a 6.000 kilómetros de distancia, lo cual va a obtener una panorámica completa de lo que es el disco lunar y de lo que es la cara oculta, donde van a ver es la geografía espectacular que tiene este lado, mucho más craterizado que el lado visible de la Tierra con novedades de lo que nos mostrarán en directo. ¿Qué podremos ver?

"Flujos de lava ya extintos, cráteres, valles y van a ser todo lo que es una geografía muy espectacular que tiene la Luna por esta cara. Realmente suena todo fascinante y casi de película, pero seguro que muchos en casa se preguntan cómo nos puede ayudar en la Tierra, cómo nos puede ayudar este viaje. Nos puede ayudar de muchísimas maneras. Primero, "un viaje a la Luna es un hito tecnológico", explica el científico.

Para conseguirlo hay que poner la tecnología a unos niveles nunca vistos y finalmente "toda esa tecnología luego, tarde o temprano, revierte en nosotros. Mucha de la tecnología que hoy en día disfrutamos proviene de los desarrollos que se hicieron en las misiones Apollo. lo cual, toda esa parte tecnológica, sin duda, va a entrar en nosotros. Segundo, cualquier paso que el ser humano quiera dar en el espacio, ya sea a Marte, ya sea a otros destinos, va a tener que pasar por la Luna. La Luna siempre va a ser un punto de reabastecimiento, de estacionamiento.

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La Luna, por otro lado, tiene recursos, asegura Gómez Caro: "No son recursos que no podamos disfrutar ya en la Tierra", pero básicamente, sobre todo, además de tecnología está esa "sensación de exploración que ser humano siempre tiene, de ir un poquito más allá. Esa curiosidad innata como seres humanos". Sin olvidar ese sueño que la NASA pretende hacer realidad en establecernos en la Luna para 2029 con bases humanas. ¿Cuán cerca estamos de colonias humanas en la Luna?

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"La NASA ha puesto un calendario que quizás es un pelín ambicioso, reconoce- "porque en el espacio siempre hay que tener mucha cautela con los años en los que el calendario que marcas, pero sin duda es el paso a seguir. La idea o la filosofía que tiene la NASA ahora es, no como la de la misión Apollo, la idea era llegar, prácticamente ya está, ser el primero, la idea ahora es llegar e intentar quedarse. Eso va implicar que Artemis IV.

La tripulación de la nave Orion son "gente hiperpreparada, hiperentrenada, personas que están muy por encima de la media"

Además de pisar la Luna, a partir de 2030 empezaremos, los planes de la NASA, la construcción de una base permanente en la Luna, que ya supone un objetivo con una complejidad tecnológica enorme porque sobre todo entre las muchas cosas que hay que hacer es buscar un buen sitio en la Luna, que es complicado, y sobre todo aprovechar los recursos nos da porque no puede extraer un montón de cosas de la Tierra. Es un hito muy complejo, muy difícil, pero al que se debe de aspirar, sin duda", ha explicado el experto que admite estar siguiendo muy de cerca la expedición de los cuatro astronautas.

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La tripulación que conforma la misión Artemis II va a estar a 400.000 kilómetros de nosotros, un hecho inédito y difícil para el que han tenido que prepararse de forma intensiva. "Los cuatro astronautas son gente hiperpreparada, hiperentrenada, su historial demuestra que son personas que están muy por encima de la media", explica convencido el responsable del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

"Ten en cuenta que el espacio es el entorno más hostil que puede existir para el ser humano. Cualquier eventualidad tienes que estar absoluta y totalmente preparado y son muchas en un viaje con la complejidad de este. Además imagínate que efectivamente cuando pasen por el lado oscuro completamente serán unos 40-50 minutos en los que pierden la comunicación con la tierra. Están completamente aislados, solos", asegura el científico.

"Es un momento crucial y el entrenamiento que tienen, la preparación que tienen, que tienen todo medido al milímetro, es fundamental. ¿Qué es lo que tiene más curiosidad de conocer de esa cara oculta de la Luna?

"Lo más importante no es tanto lo del lado oscuro de la Luna, que sí, que lo es. De hecho, ya China logró aterrizar una sonda en el lado oscuro de la Luna. Para mí, más increíble de esta misión es que tras 50 años hemos vuelto. La idea es continuar y, sobre todo, el pensar que cuatro personas están ahora más de 400.000 kilómetros de la Tierra y que los podemos ver en directo, que se te conectas a NASA Televisión, puedes ver en directo, puedes ver su día día, me parece algo sencillamente alucinante".

El científico, además, ha mostrado un gran interés por lo que define como "el otro gran momento crucial que tiene esta misión, que es la reentrada, la reentrada en la atmósfera terrestre, que no es ni mucho menos sencilla y fácil, y que va a ser el otro gran hito de esta misión. Todo lo que aprendamos va a ser fundamental, a nivel tecnológico, nivel aeronáutico y, por supuesto, nivel geológico sobre la Luna"..