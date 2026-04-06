La tripulación 'Artemis II' ha conseguido cumplir todas sus tareas hasta ahora con éxito, viviendo históricos y emotivos momentos dentro de la nave

La misión de Artemis II en la Luna, en directo: Los astronautas baten el récord de mayor distancia de la Tierra

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Los astronautas a bordo de la misión 'Artemis II' completarán el sobrevuelo de la Luna la noche de este lunes. Tienen de cinco a siete horas para poder observar y fotografiar los 35 puntos lunares específicos que les han dicho desde el centro de control de la NASA. Tras ello, tendrán que recuperar la conexión con la Tierra y volver a la trayectoria para poder aterrizar y traer todos los datos recabados.

Uno de los momentos más emotivos que se ha vivido dentro de la nave Orión ha sido cuando la tripulación ha pedido cambiar el nombre de dos cráteres lunares. Los cuatro astronautas han querido rendir homenaje a la difunta esposa del comandante, poniendo su nombre 'Carol' a uno de ellos.

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El martes los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión estarán en el ecuador de la misión que comenzaba el pasado jueves. Por el momento todos ellos, cada uno con una tarea distinta como se observaban en las imágenes compartidas por la NASA en redes sociales, están cumpliendo con los objetivos previstos, sin importantes imprevistos y dejando constancia de sus avances y de sus maniobras gracias a las imágenes que llegan desde el espacio exterior.

El jueves se vivió una cuenta atrás que pasará a la historia y un despegue que tuvo en vilo a millones de personas de diferentes partes del mundo. La nave despegó a una velocidad estratosférica, concretamente a 28.000 kilómetros por hora para adentrarse en la órbita terrestre alta. Pasados unos minutos cohete se fue desprendiendo de lo innecesario para que la propulsión lanzara la nave Orión hacia la Luna.

Así será el regreso de la tripulación

Así llegaron a la órbita de la Tierra, más ligeros y por buen camino. Una vez allí, los cuatro tripulantes se pusieron a trabajar: los astronautas tenían la tarea de establecer un laboratorio en el que ellos mismos son el experimento. Gracias a las imágenes que ellos mismos iban compartiendo, veíamos como la música les pone en marcha. Una de las tareas principales eran habitar los manjares que comen, solucionar los problemas como el inodoro.

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Además también han estado practicando una maniobra de reanimación en caso de que sucediese algún problema. Algo que les ayuda a ponerse el traje que les mantendrá vivos seis días en caso de problemas. Entre selfies, fotos de las increíbles vistas y contacto con la NASA, pasan las horas con momentos de intensa emoción, todos abrazados tras anunciar los nombres que tendrán los cráteres de la Luna: Integridad y Carol. Así se llamaba la mujer fallecida del comandante, justo en el momento en que han batido el récord. Son los humanos que más lejos han estado de nuestro planeta, la Tierra cada vez más lejana, la Luna casi en la mano. La misión continúa.