La misión 'Artemis II' tendrá de cinco a siete horas para observar y hace fotografías de los 35 puntos claves de la cara oculta de la Luna

La misión de Artemis II en la Luna, en directo: Los astronautas baten el récord de mayor distancia de la Tierra

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La tripulación que forma parte de la misión 'Artemis II' hará historia la noche de este lunes cuando sobrevuelen la cara oculta de la Luna. Un gran misterio para la NASA desde que el ser humano pisó por primera vez la superficie del satélite. David Jiménez explica desde el plató de Informativos Telecinco el recorrido de la nave desde que se pierda la conexión en Tierra hasta que consigan rodear la Luna entera.

La nave ha trasmitido información en directo desde que comenzó a orbitar la Tierra. Los astronautas han compartido fotografías de nuestro planeta y del satélite según se iban a cercando al punto clave. Poco antes de comenzar a adentrarse en la zona en la que perderán la conexión y verán por primera vez en la historia ese lado jamás visto como hasta ahora, la tripulación se preparaba para varias horas de observación.

Desde la nave Orión, los científicos les han recomendado además fijarse en 35 áreas lunares específicas que han sido menos observadas hasta ahora. Los cuatro astronautas serán los primeros seres humanos en presenciar un eclipse solar desde el lado oculto de nuestro satélite. En este momento, esa misión atraviesa el momento crítico que hasta ahora nunca se había conseguido. Ya son las personas que más lejos han conseguido viajar en el mundo exterior.

Así será el vuelo por la cara oculta de la historia

El vuelo sobre la cara oculta de la Luna va a durar entre cinco y siete horas hacia la mitad del recorrido. Entonces los astronautas habrán superado en 6.000 km la distancia alcanzada por quienes establecieron el récord anterior, los astronautas del 'Apolo 13'. Pero cuando hayan superado ese hito todavía les quedará otra tarea que todavía es mucho más importante, una misión científica que va a observar y a captar como nunca se había hecho esa cara oculta de la Luna.

La NASA está retrasmitiendo en directo lo que está sucediendo desde el centro de control y lo que hacían los astronautas horas antes, preparándose para uno de los momentos más importantes de su vida y en el mundo de la ciencia e investigación. Están trabajando con métodos y por parejas, es decir, mientras dos están en la antenilla sacando fotos, el otro está realizando comentarios en voz alta, la otra pareja les está dando apoyo

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Lo que hacen es pasarse la cámara y observando con sus propios ojos, porque los ojos del ser humano también tienen una importancia fundamental. Llevas años entrenando para esto, porque antes ya ha habido otras misiones tripuladas, otros ojos que han observado la cara oculta de la luna, pero nunca con este despliegue para beneficio de la tecnología y de la ciencia.