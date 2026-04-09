Instagram lanza en España nuevas protecciones para adolescentes con clasificación 13+ y un modo de 'Contenido limitado'

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Instagram ha lanzado en España nuevas protecciones de contenido para cuentas de adolescentes, basadas en el sistema de clasificación de películas 13+, con lo que los menores verán contenido adecuado a su edad, además de introducir la nueva configuración de 'Contenido limitado'.

Instagram adoptó este sistema en octubre del pasado año, con el objetivo de que los menores de 18 años accedan a contenido similar al de una película apta para su edad.

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Sistema de clasificación y expansión

Cabe matizar que esta clasificación se anunció inicialmente como PG-13, inspirada en el sistema de la Motion Picture Association, aunque no puede utilizarse ese nombre oficialmente por tratarse de una marca registrada. Este método se lanzó primero en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, y ahora se extiende a España y al resto de Europa.

Con ello, la plataforma propiedad de Meta busca reforzar la seguridad online de los jóvenes y ofrecer mayor control parental mediante la opción de 'Contenido limitado'.

Nuevas medidas de protección

Para aplicar este estándar, Instagram ha actualizado sus directrices de contenido, ocultando o limitando publicaciones con contenido sexual, lenguaje soez, conductas de riesgo o material potencialmente dañino. Además, la red social ha mejorado su tecnología para detectar contenido inapropiado, lo que implica que los adolescentes no podrán seguir cuentas inadecuadas para su edad, dejarán de ver contenido de cuentas ya seguidas que incumplan normas y tampoco podrán enviar mensajes ni interactuar con ese contenido.

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También se bloquearán búsquedas relacionadas con términos adultos como “alcohol” o “gore”, incluso con errores ortográficos, y se impedirá abrir enlaces que incumplan las normas de edad. Asimismo, las funciones de inteligencia artificial se han adaptado para evitar respuestas inapropiadas según el estándar 13+.

Nueva función de 'Contenido limitado'

Instagram ha introducido la opción de 'Contenido limitado', que permite a los padres aplicar un filtro más estricto sobre lo que ven sus hijos. Con esta herramienta, podrán filtrar más contenido sensible, bloquear términos adicionales de búsqueda y limitar comentarios y la interacción en publicaciones.

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Desde Meta han subrayado que estas herramientas deben combinarse con supervisión parental y diálogo familiar. En este sentido, junto a la psicóloga María Gómez, recomiendan fomentar conversaciones abiertas, sin juicios ni alarmismo, centradas en los adolescentes y basadas en la confianza.