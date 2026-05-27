Condenan a tres años de cárcel al asistente personal de Matthew por inyectarle dosis de ketamina

Condenado a dos años de cárcel el hombre que vendió la ketamina que mató al actor Matthew Perry en 2023

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El exasistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ha sido condenado este miércoles por un juez de Los Ángeles a tres años y cinco meses de prisión federal por inyectarle al actor varias dosis de ketamina, la droga que provocó su muerte el 28 de octubre de 2023.

La justicia determinó que el acusado también deberá cumplir dos años de libertad condicional supervisada y pagar una multa de 10.000 dólares (unos 8.500 euros) al Gobierno estadounidense, según informó el canal NBC News.

Iwamasa confesó el pasado agosto, tras su detención, haber sido el responsable directo de administrar las dosis de ketamina al actor en sus últimas semanas de vida, llegando a inyectarle la sustancia "repetidamente sin capacitación médica, incluyendo múltiples inyecciones" el día de su fallecimiento, según la Fiscalía.

La acusación sostiene que el médico Salvador Plasencia, uno de los cinco implicados en su muerte, instruyó a Iwamasa para que "inyectara ketamina a Perry", dejándole viales para que se la autoadministrara sin el equipo de seguridad adecuado.

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Condenado el intermediario con la 'Reina de la Ketamina'

Tras esta condena, la justicia de California da el carpetazo definitivo al caso del fallecimiento del intérprete y que implicó a Jasveen Sangha, conocida como la 'Reina de la Ketamina', los doctores Plasencia y Mark Chávez, así como Erik Fleming, quien coordinó la llegada de la ketamina hasta la casa del intérprete.

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Un tribunal de Estados Unidos condenó a Erik Fleming, intermediario de la narcotraficante conocida como la 'Reina de la Ketamina', a dos años de cárcel por distribuir la ketamina que mató a Matthew Perry, el actor de la famosa serie 'Friends', en octubre de 2023. Un tribunal federal de Los Ángeles impuso así una condena de 24 meses de prisión a Fleming, que deberá entregarse a las autoridades antes del mediodía del 29 de junio y pagar además una multa de 200 dólares (poco más de 170 euros), según recoge la cadena NBC News.