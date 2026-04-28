Antonio Moreno, cazaeclipses: "Es el fenómeno más sobrenatural que nos ofrece la naturaleza"

David Jiménez 28 ABR 2026 - 16:51h.

Antonio Moreno, cazaeclipses: fabricó de niño su propio telescopio y su viaje de novios fue a cazar uno

La guía para ver el eclipse solar total en España: la franja de la península y la hora exacta dónde se verá

Compartir







"Se ve de repente un agujero en el cielo, la temperatura cae en picado, los animales se comportan de forma extraña". Antonio Moreno ha hecho, tal vez, la guía más práctica más vivida para contemplar cómo se deben ver los eclipses que llegan a España. La ha titulado 'A la caza del eclipse total de Sol'.

Habrá tiempo de ponerla en práctica. El del 12 de agosto es el primero del llamado Trío de Eclipses, que se completará con otro total el 2 de agosto de 2027, y uno anular, el 26 de enero de 2028.

PUEDE INTERESARTE España se prepara para el histórico carrusel de eclipses solares de los próximos 3 años: cuándo y desde dónde se verán

"No hace falta nada más que estar alejado de luces urbanas y que no haya Luna. Parece fácil, pero puede suponer alejarse cientos de kilómetros de las grandes ciudades lejos de las farolas. Estoy hablando de un cielo estrellado, completamente oscuro y despejado, todo un lujo hoy en día", alerta Antonio sobre el requisito principal para poder ver un eclipse. Las nubes son el gran enemigo.

Este ingeniero de Telecomunicaciones, graduado en CC Empresariales y siempre astrónomo desde niño. Antonio, enseña a Informativos Telecinco, un telescopio chiquitito "que lo que hace es seguir a las estrellas. Lo fabriqué cuando tenía 16 años".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con el carnet de conducir recién obtenido, puso rumbo a París con un amigo en agosto de 1.999 para ver su primer gran eclipse total de Sol, lo que se convertiría en una forma de vida. Desde entonces persigue pasar minutos bajo la sombra de la Luna y recorrer el mundo. De hecho, en su luna de miel también fue en torno a un eclipse.

Antonio ha sido testigo de cuatro eclipses totales (París, Shanghái, Yellowstone, Dallas). Aunque los ha visto de todo tipo, Antonio tiene claro que un eclipse total de sol es una experiencia mágica. Reconoce que el mayor peligro es que es algo adictivo. De hecho, él cada vez quieres estar más minutos bajo la sombra lunar. Que el Sol desaparezca del cielo dejando un agujero negro mientras se produce un atardecer de 360º alrededor es algo que te deja sin palabras, por un momento sientes como los cuerpos celestes se mueven y se alinean perfectamente. Notas la temperatura bajar, las aves despistadas, viento, ...

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fue en el parque de Yellowstone donde logró hacer un vídeo donde se ve su experiencia. Lo hizo con un móvil. Capta a Antonio mientras le va rodeando el anochecer súbito que crea la luna al ocultar completamente el sol. "Para mí es el espectáculo más grandioso que he visto en la naturaleza". Una experiencia capaz de cambiar una vida.

Antonio Moreno da las claves y los momentazos de ver un eclipse total

Primer contacto. El borde la Luna “toca” el disco solar. Veremos un pequeño mordisco negro que poco a poco irá haciéndose más grande. Es posible verlo a simple vista con las correspondientes gafas de eclipse, o si disponemos de un telescopio con el filtro adecuado podremos ver la silueta lunar y seguramente manchas solares en la superficie solar.

El paisaje y el cielo se oscurecen, la temperatura cae sensiblemente. Durante estos momentos podemos apreciar como el Sol, al incidir sobre el follaje de un árbol o una superficie agujereada, proyecta en forma de media Luna “pequeños crecientes solares” (efecto pin-hole). En todo momento al observar el Sol directamente usaremos la protección adecuada (gafas y filtros en las cámaras).

El creciente solar disminuye a unamínima expresión, las sombras se vuelven más nítidas y la luz diurna cae con fuerza. Los planetas más brillantes (Venus y Júpiter) pueden empezar a verse. Los pájaros se posan y las flores se cierran.

Los acontecimientos se aceleran y es importante mantener la calma y, a menos que tengamos pensado (y preparado) realizar fotografías, no intentarlas a última hora. Hay que disfrutar del espectáculo. Seguimos con los filtros mientras la sombra lunar llega desde el noroeste y notamos atardecer a nuestro alrededor. Podemos ser testigos de las “bandas de sombra” sobre superficies lisas como una pared cercana, se producen por la refracción de la atmosfera.

El creciente lunar desaparece poco a poco rompiéndose en varios fragmentos, esto se debe al relieve lunar. Los últimos rayos de Sol pasan a través de los valles lunares formando las perlas de Baily (Baily ́s beads) hasta que solo queda una y se produce el efecto anillo de diamante. Justo en ese momento es seguro quitar los filtros solares y contemplar la totalidad.

Si nos fijamos podremos ver zonas rojizas alrededor del Sol, son las protuberancias solares en la cromosfera, gigantescas explosiones decenas de veces mayores que la Tierra. Y alrededor vemos la corona solar, formada por gas a temperaturas extremas moldeado por campos magnéticos. Estos detalles se aprecian mucho mejor con prismáticos o telescopios, pero pueden verse también a simple vista. ¡Ojo que la totalidad solo dura unos minutos!

La totalidad toca a su fin y el Sol comienza a emerger de nuevo, hay que colocar los filtros y las gafas.Si todo ha ido bien tendremos sensación de euforia y ganas de celebrar, pero atención que el eclipse de 2026 viene con regalo. Al ocurrircerca del horizonte podremos ver una puesta de Sol excepcional al ver desaparece por el horizonte al Sol todavía eclipsado parcialmente. Será una vista magnífica y un broche ideal al eclipse total.

Qué usar para ver el eclipse

Las gafas para eclipse no son caras (1€-2€ si se compran con antelación ya sea on-line o en tiendas de óptica), pero es importante que tengan certificado para evitar la picaresca y ofertas de última hora poco fiables. Y nunca debemos utilizarsoluciones caseras del tipo cristales ahumados, DVDs, CDs, radiografías antiguas,... incluso si parece que algunasfuncionan pueden estar dejando pasar los infrarrojos y que nos cocinemos literalmente las retinas. Un error común es ponerse las gafas y usar además unos prismáticos encima. No debe hacerse.

Los consejos de Antonio, cazaeclipses, en su guía 'A la caza del Eclipse Total del Sol'

"Al ser agosto históricamente Castilla y León junto con Aragón ofrecen las mejores probabilidades, pero tanto Galicia donde el Sol estará más alto, como Ibiza donde el eclipse al atardecer dará un espectáculo formidable, también son opciones válidas. Mi elección: Desde el día antes en el norte de Segovia con movilidad (coche) en toda la franja", señala Antonio.

Cómo hacer las fotos

Excepto durante la totalidad (y algún segundo antes y después), el equipo y nuestros ojos tienen que estar protegidos por filtros solares, (para fotografía se usará ND5). Los filtros deben estar sujetos firmemente a los objetivos para evitar desprendimientos accidentales, y a la vez ser fáciles de quitar y poner con rapidez.

• Modo de la cámara en manual. Un eclipse maneja cambios muy bruscos de iluminación y los escenarios normales nos pueden jugar una mala pasada. Lo mismo con el enfoque, mejor manual y bien revisado en las fases parciales.

• Guardar las imágenes en modo RAW. Esto es muy importante, ya que luego querremos editarlas para aprovechar todo detalle. Como suele pasar en astrofotografía, lo importante en el momento es acumular señal y luego procesarla con calma.

• Auto ISO desactivado, no queremos que la cámara fuerce un ISO inadecuado al notar muy poca luz.

•Flash desactivado, no será útil en ningún momento y puede arruinar nuestras fotos y las de otros.

• El equipo, desde un móvil a un telescopio, deberá estar montado sobre un trípode adecuado y bien firme.

• Utilizaremos un amplio rango de tiempos de exposición. Para las fases parciales podemos probar la mejorcombinación que nos haya funcionado días antes del eclipse, con el equipo y el filtro solar. Para los momentos de totalidad sirve de guía esta tabla, pero es conveniente probar con diferentes tiempos. La función de “bracketing” puede ser útil en las cámaras que la tengan.