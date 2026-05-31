Iván Sevilla 31 MAY 2026 - 07:30h.

El conjunto muralístico "único, complejo y excepcional" está en la planta baja del número 25 de la Rua dos Olmos

Desde la Asociación O Mural aseguran que la pintura representada "no tiene parangón en la historia del arte gallego"

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A CoruñaNo es el más grande de España ni tampoco estuvo entre los que competían por ser los mejores del mundo, pero el conjunto de 12 murales declarados BIC que pintó Urbano Lugrís están en peligro en el interior de un antiguo bar de A Coruña.

Por eso, hay una lucha ciudadana para salvarlos del "estado crítico" en el que se encuentran unas pinturas que forman un "espacio único que no podemos permitir perder", según han apuntado a Informativos Telecinco desde la Asociación O Mural.

Las representaciones artísticas del pintor coruñés "son uno de los últimos restos de lo que fue y es la ciudad porque son obras de un autor que supone el puente entre el republicanismo galeguista de los años 30 y la Galicia democrática".

Están en la planta baja del número 25 de la Rua dos Olmos. El conjunto es el "único que se conserva intacto en la ciudad", después de haber sido pintado en las paredes de la que fue en su día una taberna, cerrada desde hace años.

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Desde O Mural aseguran que "no tiene parangón en la historia del arte gallego" y que los "12 frescos de Lugrís dialogan con la arquitectura del edificio y nuestra imaginación".

El 16 de mayo lanzaron una recogida de firmas en la plataforma Change.org para obtener apoyo social que ayude y presione a las administraciones implicadas en su conservación, con el objetivo de que no desaparezcan.

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Un conjunto muralístico "complejo y excepcional" declarado BIC

La asociación ciudadana ha señalado a Informativos Telecinco también que la profesora Sánchez Pons del la Universitat Politécnica de Valencia elaboró un informe en el que resalta "la importancia de estas pinturas".

Después de años de pelea administrativa, O Mural logró que los 12 murales de Urbano Lugrís fuesen catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). En la declaración figura que es un conjunto "único, complejo y excepcional".

Una vez que "el hotel" que estaba abierto en el inmueble abandonó su actividad y cerró permanentemente en 2021, los miembros de la asociación "pidieron que se adoptasen medidas para que no se pierdan, pero sin éxito".

"Presentamos incluso una demanda al TSXG para conseguir que fuesen BIC", nos han recordado. Lo último que recibieron por parte de la Xunta de Galicia es un informe en el que "reconocen que están en estado crítico".

"Ruinas del edificio o inclemencias meteorológicas" han deteriorado los frescos

El siguiente paso que van a dar en O Mural es una movilización ciudadana el 7 de junio. La portavoz que nos ha atendido ha explicado que los frescos se han ido deteriorando por varios motivos.

"La ruina del edificio, las inclemencias meteorológicas, la acción de las ratas y palomas... así como la negligencia de administraciones locales y regionales", nos lamenta.

Consideran que "la inacción" de las autoridades ha contribuido a que el estado de los murales haya empeorado notablemente. Hasta el punto de que "algunos estén a punto de desaparecer para siempre".

"Necesitamos disfrutar de ese mar fantástico en el que las sirenas cazan anguilas y los narvales asoman la cabeza entre las olas para contemplar la danza del sol y la luna sobre el Faro de Hércules", admiten desde O Mural, describiendo lo que refleja la obra artística.