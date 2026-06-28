El origen de la Luna de Fresa: ojo con confundirlo con otros fenómenos

Marta Egea 28 JUN 2026 - 11:00h.

Más allá de la espectacularidad visual que pueda ofrecer, la Luna de Fresa representa el vínculo histórico entre la observación del cielo y las actividades humanas

Luna roja, Luna rosa, Luna azul: el significado real de sus nombres, según la ciencia

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La llamada Luna de Fresa es uno de esos acontecimientos astronómicos que, año tras año, despiertan la curiosidad de miles de personas. Su nombre evoca imágenes de un satélite teñido de tonos rojizos o rosados, pero la realidad es bastante diferente. Pese a lo que muchos creen, este fenómeno no tiene relación con el color que adopta la Luna ni con un cambio físico en su apariencia.

Su origen se encuentra mucho más cerca de las tradiciones culturales y de la observación de los ciclos naturales que de cualquier transformación visual del satélite terrestre. De hecho, los expertos insisten en que conviene no confundir la Luna de Fresa con otros fenómenos astronómicos que sí provocan cambios de color aparentes.

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¿Cuándo podrá verse la Luna de Fresa de 2026?

La Luna de Fresa de 2026 alcanzará su fase llena este 29 de junio. Como ocurre cada año, será visible desde distintos puntos del mundo siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. Aunque no se trata de un fenómeno raro ni excepcional desde el punto de vista astronómico, su popular nombre y el interés que despiertan las lunas llenas la convierten en una de las citas más seguidas por los aficionados a la observación del cielo.

¿Qué es exactamente la Luna de Fresa?

La Luna de Fresa es simplemente la Luna llena que tiene lugar durante el mes de junio. Se trata de una de las denominaciones tradicionales que reciben las distintas lunas llenas del año, una costumbre heredada de antiguas culturas que utilizaban el cielo como calendario natural.

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El término procede de los pueblos indígenas de Norteamérica, especialmente de algunas tribus algonquinas, que asociaban esta luna llena con la época de recolección de las fresas silvestres. El nombre servía como una referencia temporal para identificar un momento concreto del año, algo fundamental en sociedades estrechamente vinculadas a los ciclos agrícolas y a los ritmos de la naturaleza.

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Con el paso de los siglos, estas denominaciones fueron recopiladas y popularizadas por publicaciones astronómicas y almanaques, llegando hasta nuestros días como una curiosidad cultural ligada a la observación del cielo.

Un nombre que lleva a confusión

Uno de los errores más frecuentes es pensar que la Luna de Fresa adquiere un color rojizo, rosa o anaranjado debido precisamente a su nombre. Sin embargo, no existe ninguna relación entre la denominación y el aspecto que presenta el satélite.

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La Luna llena de junio tiene el mismo aspecto que cualquier otra luna llena del año cuando se observa en condiciones normales. Su color habitual seguirá siendo blanquecino o ligeramente amarillento.

La confusión se produce porque, en ocasiones, puede coincidir con otros fenómenos atmosféricos o con determinados momentos de su recorrido por el cielo que sí provocan una tonalidad diferente. Pero esos cambios no tienen nada que ver con la llamada Luna de Fresa.

Por qué a veces parece más roja o anaranjada

Cuando la Luna se encuentra cerca del horizonte, ya sea al salir o al ponerse, su luz debe atravesar una mayor cantidad de atmósfera terrestre antes de llegar a nuestros ojos.

Durante ese recorrido, las longitudes de onda más cortas, como las asociadas a los tonos azulados, se dispersan con mayor facilidad. Como consecuencia, predominan los colores cálidos, haciendo que la Luna pueda verse más anaranjada, dorada o incluso rojiza.

Es exactamente el mismo fenómeno que explica los espectaculares colores de muchos amaneceres y atardeceres.

Además, factores como el polvo en suspensión, la contaminación atmosférica, el humo procedente de incendios forestales o determinadas condiciones meteorológicas pueden intensificar todavía más estas tonalidades.

No debe confundirse con una Luna roja ni con un eclipse lunar

Otra confusión habitual es asociar la Luna de Fresa con la denominada "Luna de Sangre". En realidad, se trata de fenómenos completamente distintos.

La Luna de Sangre se produce durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Aunque nuestro planeta bloquea la luz solar directa, parte de esa luz se filtra a través de la atmósfera terrestre y alcanza la superficie lunar teñida de tonos rojizos.

Ese color rojo característico sí responde a una causa astronómica concreta y observable, mientras que la Luna de Fresa únicamente hace referencia a la fecha en la que ocurre la luna llena de junio.

Por tanto, una Luna de Fresa puede verse blanca, amarillenta, anaranjada o incluso rojiza dependiendo de las condiciones de observación, pero esos colores no forman parte de la definición del fenómeno.

Una de las lunas llenas más observadas del año

La luna llena de junio suele generar un interés especial entre aficionados y fotógrafos. En el hemisferio norte, coincide con las semanas cercanas al solsticio de verano, cuando las noches son más cortas y la trayectoria de la Luna presenta ciertas particularidades.

En muchas ocasiones, el satélite parece desplazarse más cerca del horizonte, lo que favorece el conocido efecto de ilusión lunar. Este fenómeno psicológico hace que nuestro cerebro perciba la Luna como mucho más grande cuando se encuentra próxima a edificios, montañas o árboles, aunque su tamaño real no haya cambiado.

Precisamente esta combinación de factores visuales contribuye a que cada año resurjan interpretaciones erróneas sobre su aspecto o su significado.