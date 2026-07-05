El misterio de la materia oscura da un nuevo giro tras un hallazgo inesperado en el espacio profundo

Marta Egea 05 JUL 2026 - 10:00h.

La NASA y varios equipos internacionales han publicado nuevos datos que refuerzan la idea de que la materia oscura actúa como un gigantesco “andamiaje cósmico”

"Las estrellas titilan y los planetas no": la explicación científica a un fenómeno muy seguido

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Un nuevo conjunto de investigaciones y observaciones realizadas en el espacio profundo ha reavivado uno de los mayores misterios del universo: la existencia de una forma de materia invisible que, aunque no se pueda ver directamente, parece tener influencia en galaxias, cúmulos galácticos e incluso en la estructura completa del cosmos.

Durante mucho tiempo, los científicos han intentado averiguar qué es exactamente la materia oscura. Se sabe que no emite luz, no refleja radiación y no puede ser detectada mediante telescopios convencionales. No obstante, su presencia parece evidente debido a los efectos gravitatorios que produce sobre la materia visible. Ahora, nuevos estudios relacionados con ondas gravitacionales, observaciones cosmológicas y análisis de estructuras galácticas han añadido más complejidad al problema y han abierto nuevas posibilidades sobre cómo podría comportarse esta misteriosa sustancia invisible.

El ingrediente invisible que domina el universo

Aunque suene sorprendente, todo lo que vemos: planetas, estrellas, galaxias, gas, polvo e incluso los seres humanos, representa una mínima parte del universo. Los modelos cosmológicos actuales indican que aproximadamente el 85% de la materia del cosmos sería materia oscura, mientras que la materia “normal” apenas constituye una fracción relativamente pequeña.

La materia oscura recibe ese nombre porque no interactúa con la luz de forma detectable. No puede fotografiarse directamente ni tampoco observarse con instrumentos ópticos. Sin embargo, los astrónomos llevan décadas viendo sus efectos gravitatorios.

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Uno de los primeros indicios apareció en los años treinta, cuando el astrónomo Fritz Zwicky observó que las galaxias dentro de ciertos cúmulos se movían demasiado rápido como para mantenerse unidas solo con la gravedad de la materia visible. Décadas después, la astrónoma Vera Rubin confirmó algo parecido al estudiar la rotación de las galaxias espirales: las estrellas situadas en las regiones exteriores orbitaban a velocidades imposibles según las leyes gravitatorias conocidas si solo existiera la materia observable. La explicación más aceptada fue que debía existir una enorme cantidad de masa invisible rodeando las galaxias: la materia oscura.

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Un nuevo hallazgo

El nuevo giro en este misterio llega gracias a estudios recientes relacionados con las ondas gravitacionales y con observaciones extremadamente precisas del universo profundo. Algunas investigaciones apuntan a que ciertos comportamientos observados en el espacio podrían estar relacionados con concentraciones de materia oscura ocultas en regiones donde antes no se esperaba encontrarla.

Las ondas gravitacionales son pequeñas deformaciones del espacio-tiempo producida por eventos extremadamente violentos, como soluciones entre agujeros negros o estrellas de neutrones. Desde su detección oficial en 2015, se han convertido en una herramienta revolucionaria para estudiar el universo.

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Ahora, algunos investigadores creen que ciertas anomalías detectadas en estas ondas podrían estar relacionadas con la presencia de estructuras invisibles de materia oscura. En otras palabras: la materia oscura podría estar dejando huellas gravitacionales indirectas en fenómenos cósmicos extremos.

Aunque la hipótesis sigue siendo estudiada, el planteamiento resulta especialmente interesante porque abre una vía completamente nueva para investigar algo que hasta ahora parecía casi imposible de detectar.

La NASA ha publicado recientemente nuevos datos y simulaciones que ayudan a entender mejor cómo influye la materia oscura en la formación del universo. Según estas investigaciones, la materia oscura habría actuado como una especie de “andamiaje cósmico” sobre el que se formaron galaxias y cúmulos galácticos tras el Big Bang.

Sin la gravedad adicional generada por esta materia invisible, los modelos actuales indican que las galaxias probablemente no se habrían formado de la manera en que las conocemos. La materia visible sola no tendría suficiente masa para explicar la estructura a gran escala del cosmos.

Las nuevas simulaciones muestran cómo enormes halos de materia oscura rodean galaxias enteras y afectan a su evolución durante miles de millones de años. Aunque no puedan observarse directamente, estos halos actuarían como si fueran redes gravitatorias capaces de moldear el universo.

Además, algunos telescopios espaciales están ayudando a estudiar la materia oscura mediante el llamado efecto de lente gravitacional. Este fenómeno ocurre cuando una gran concentración de masa curva el espacio-tiempo y desvía la luz procedente de objetos lejanos. Si analizan esas distorsiones, los científicos pueden estimar dónde se concentra materia invisible.

Nadie sabe todavía qué es

A pesar de todas estas evidencias indirectas, el gran misterio sigue intacto: nadie ha conseguido detectar una partícula de materia oscura de forma directa.

Durante años, muchos físicos pensaron que la materia oscura estaría compuesta por partículas subatómicas desconocidas, como las llamadas WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles). No obstante, los experimentos realizados en laboratorios subterráneos todavía no han encontrado pruebas concluyentes. Lo que ha llevado a algunos investigadores a explorar diferentes alternativas, dando lugar a hipótesis relacionadas con partículas ultraligeras, agujeros negros primorciales o incluso modificaciones de las leyes de la gravedad.

La próxima década podría ser clave para intentar resolver este misterio, gracias a nuevos observatorios espaciales, detectores de ondas gravitacionales más sensibles y telescopios gigantes que permitirán analizar el universo con una precisión nunca antes conseguida.