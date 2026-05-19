"Las estrellas titilan y los planetas no": la explicación científica a un fenómeno muy seguido

Marta Egea 19 MAY 2026 - 06:15h.

Las estrellas parecen titilar por un fenómeno llamado centelleo estelar, provocado por la distorsión que la atmósfera terrestre provoca en la luz de las estrellas

Las estrellas pueden entrar en fase de gigante roja: el Sol también pasará por este proceso

Compartir







MadridAl mirar el cielo nocturno podemos ver cómo algunas luces parecen parpadear mientras que otras permanecen firmes, como si estuvieran quietas. Es una de esas observaciones sencillas que cualquiera puede apreciar pero, ¿por qué pasa esto? Durante siglos, este fenómeno ha alimentado la curiosidad humana, desde antiguas interpretaciones poéticas hasta explicaciones científicas cada vez más precisas.

Hoy en día conocemos el por qué de esa diferencia: no todas son estrellas. Somos conscientes de que no todas las luces del cielo son iguales, y su comportamiento puede revelar información sobre su distancia, su tamaño y el camino que recorre su luz hasta llegar a nuestros ojos. Entender este fenómeno puede ayudar a aprender a distinguir, sin necesidad de telescopio, qué es lo que se está observando en el cielo.

Qué significa que una estrella “titile”

Hay que hacer una pequeña diferencia: las estrellas “titilan”, los planetas no. Esto se refiere a un fenómeno conocido en astronomía como centelleo estelar. Se trata de pequeñas variaciones rápidas en el brillo aparente de una estrella, que hacen que parezca parpadear, vibrar o incluso cambiar ligeramente de color. Este efecto no quiere decir que la estrella esté cambiando realmente su luminosidad, ya que la mayoría mantienen una emisión constante, sino que es una alteración en cómo se percibe su luz desde la Tierra.

Este centelleo se produce en el último tramo del viaje de la luz estelar, justo cuando entra en la atmósfera terrestre. A lo largo de su recorrido por el espacio, la luz de una estrella viaja de manera estable durante años, décadas o incluso siglos. Sin embargo, cuando va a atravesar las capas de aire que rodean nuestro planeta, se encuentra con un entorno dinámico: corrientes de aire, diferencias de temperatura y variaciones de densidad. Todo esto provoca que la luz se desvíe ligeramente en múltiples direcciones antes de llegar a nuestros ojos. Como la estrella se percibe como un punto muy pequeño, cualquier mínima desviación afecta a toda su imagen, generando ese efecto de parpadeo continuo que vemos desde el suelo.

PUEDE INTERESARTE El cinturón de Kuiper existe, y son muchos los objetos que lo componen más allá de Plutón

Además, ese centelleo no afecta solo al brillo, sino también puede afectar al color. Esto ocurre porque las diferentes longitudes de onda de la luz (rojos, azules, blancos) se desvían de manera distinta al atravesar la atmósfera. Por eso, algunas estrellas brillantes pueden parecen que “destellan” en tonos rojizos o azulados de forma intermitente. Este fenómeno es más evidente cuando la estrella está baja en el horizonte, ya que su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, aumentando las distorsiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La clave está en la atmósfera

Todo lo que vemos desde la Tierra está filtrado por la atmósfera. Esta capa no es uniforme ni estática, sino que se comporta como un medio dinámico en cambio constante.

La atmósfera está formada por diferentes capas de aire con temperaturas, presiones y densidades variables. Estas diferencias generan corrientes y turbulencias que hacen que el aire se mueva continuamente. Cuando la luz de una estrella atraviesa este entorno, su trayectoria no es completamente recta: se desvía ligeramente una y otra vez en un proceso que se denomina refracción atmosférica. Cada pequeña desviación altera mínimamente la dirección de la luz, de manera que el punto de percibimos parece moverse o cambiar la intensidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El efecto es parecido al que se observa cuando miramos un objeto a través del aire caliente que sale de una carretera en verano: la imagen se distorsiona y parece vibrar. En el caso de las estrellas, esta distorsión ocurre a gran escala y de manera constante. Como la luz de una estrella llega desde una fuente extremadamente lejana y puntual, cualquier pequeña alteración afecta a toda su imagen, provocando ese característico parpadeo.

Además la intensidad del centelleo va a depender mucho de las condiciones atmosféricas. En noches con mayor turbulencia, viento o cambios bruscos de temperatura, el titileo es más evidente. Por el contrario, en noches estables, con aire calmado y cielos claros, las estrellas parecen más “quietas”. Este es uno de los motivos por los que los observatorios astronómicos se sitúan en lugares elevados y con atmósferas más estables, como montañas o desiertos: cuanto menos turbulento es el aire, menor es la distorsión de la luz.

También va a influir la posición de la estrella en el cielo. Cuando está cerca del horizonte, su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, lo que hace que las desviaciones aumenten y titile más. En cambio, cuando está en lo alto del cielo, la luz recorre un camino más corto a través del aire, reduciendo el efecto.

¿Por qué los planetas no titilan?

A diferencia de las estrellas, los planetas apenas titilan, y la explicación está en cómo los percibimos desde la Tierra. Aunque a simple vista todos los astros parecen puntos de luz, en realidad, los planetas están mucho más cerca que las estrellas y presentan un pequeño tamaño con forma de disco, aunque nuestro ojo no sea capaz de distinguirlo con claridad. Esto marca una diferencia esencial: cuando la luz de un planeta atraviesa la atmósfera terrestre, las pequeñas desviaciones que se producen afectan a diferentes partes de ese “disco” y tienden a compensarse entre sí. El resultado es una luz mucho más estable, que no muestra ese parpadeo constante que caracteriza a las estrellas.

Pero, no se puede decir que los planetas nunca titilan, ya que en determinadas condiciones, sí pueden hacerlo. Por ejemplo, cuando se encuentran muy bajos en el horizonte su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera, lo que aumenta las turbulencias y las distorsiones. En noches con una atmósfera inestable, también pueden hacerlo, aunque este titileo es mucho más suave y sutil que el de las estrellas.