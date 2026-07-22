Astronautas españoles reclaman que Europa logre un acceso independiente al espacio para reducir su dependencia de otras potencias

Científicos detectan un planeta errante vagando solo por la galaxia y nadie sabe cómo llegó allí

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Europa debe avanzar hacia un acceso independiente al espacio si quiere consolidarse como un actor relevante en la nueva etapa de exploración espacial y reducir su dependencia de otras agencias como la NASA. Así lo han defendido este miércoles los astronautas Pedro Duque, Michael López-Alegría, Pablo Álvarez y Sara García durante un coloquio celebrado en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial.

Los cuatro participantes —Pablo Álvarez de forma telemática— coincidieron en la necesidad de reforzar las capacidades tecnológicas e industriales europeas, así como de impulsar un ecosistema científico sólido que permita mantener la competitividad del continente.

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Michael López-Alegría, primer astronauta nacido en España en viajar al espacio —aunque representando a Estados Unidos por su doble nacionalidad—, aseguró que la Agencia Espacial Europea (ESA) está desempeñando un papel cada vez más relevante y defendió que Europa aspire a una mayor autonomía tecnológica.

Aunque reconoció que el continente lleva muchos años sin disponer de un acceso propio al espacio, subrayó que "debemos intentarlo" y apostó por aumentar la colaboración entre la ESA y las empresas privadas para facilitar la participación de astronautas europeos en futuras misiones.

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El contexto de Artemis y el auge de las empresas privadas

El debate se produce mientras la ESA busca reforzar su papel en la exploración espacial tripulada y la NASA revisa algunos aspectos del programa Artemis, en el que Europa desempeña un papel clave al aportar el Módulo Europeo de Servicio, encargado de proporcionar propulsión, energía y soporte vital a las naves Orión.

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Al mismo tiempo, crece el protagonismo de compañías privadas como SpaceX, Blue Origin y Axiom Space, lo que ha reabierto el debate sobre la necesidad de que Europa cuente con mayores capacidades propias. Durante el coloquio, Pablo Álvarez, que intervino desde Francia mientras realiza su entrenamiento, aseguró que "es el momento de apostar por ello", aunque reconoció que desarrollar esa capacidad requerirá años.

El astronauta advirtió de que "debemos decidir ahora si queremos pilotear o ser pasajeros dentro de diez años", si bien insistió en que esa autonomía debe desarrollarse sin renunciar a la cooperación internacional.

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Por su parte, Sara García, bióloga molecular y miembro de la reserva de astronautas de la ESA, calificó este objetivo como un cambio de paradigma y defendió que Europa debería disponer de autonomía para acceder al espacio.

Pedro Duque destaca la aportación tecnológica europea

El exastronauta Pedro Duque, participante en misiones espaciales en 1998 y 2003, recordó que, aunque Europa no ha liderado históricamente la carrera espacial, sus aportaciones tecnológicas al programa estadounidense han sido de gran importancia.

Los cuatro ponentes coincidieron también en la necesidad de impulsar la divulgación científica para acercar la investigación espacial a la sociedad española. Durante su intervención, Sara García, la primera mujer española que entrena oficialmente para viajar al espacio, defendió una mayor presencia femenina en la investigación científica.

La investigadora afirmó que el talento científico femenino "ha existido siempre, aunque históricamente haya permanecido invisibilizado", y subrayó que la ciencia necesita más talento, más perspectivas y una mayor diversidad, no solo de género, sino también cultural y de nacionalidades.

"Cuantas más perspectivas sumemos a la ecuación, más enriquecedora será la solución que encontremos", concluyó.