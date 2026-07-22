Nombres cortos y con fuerza: la nueva moda entre los padres

Marta Egea 22 JUL 2026 - 20:00h.

Los nombres cortos se han convertido en una de las grandes tendencias entre los padres españoles que quieren nombres fáciles de pronunciar pero memorables

Lucía y Hugo ya no son los nombres más elegidos para recién nacidos: estos son los nuevos favoritos

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MadridEscoger el nombre de un bebé es una gran decisión. Será ese nombre el que acompañará a esa persona durante toda su vida, un nombre en el que se pueden mezclar tradición familiar, gustos personales, modas sociales, referencias culturales y, cada vez más, la búsqueda de algo sencillo. En España, los últimos datos de nombres de recién nacidos muestran una tendencia clara: los padres se inclinan por nombres cortos, sonoros y fáciles de recordar, pero con la suficiente fuerza para no pasar desapercibidos.

No se trata solo de nombres modernos ni de ocurrencias pasajeras. La lista de los nombres más escogidos en España es una combinación de opciones clásicas, nombres internacionales, formas breves y nombres de toda la vida que han vuelto a cobrar protagonismo.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Mateo fue el nombre más elegido para los niños nacidos en 2024 en España con 3.289 registros, mientras que Sofía lo fue para las niñas con 3.325 registros. Ambos nombres desbancaron a Hugo y Lucía, que pasaron al segundo lugar. La tendencia actual es reveladora: muchos de los nombres favoritos son nombres de dos o tres sílabas, fáciles de pronunciar y con una presencia reconocible.

La nueva regla: nombres claros, breves pero memorables

Durante buena parte del siglo XX, los nombres compuestos eran los favoritos. María del Carmen, María Dolores, José Antonio o José Luis eran parte de la normalidad. Muchos respondían a la tradición religiosa, especialmente en el caso de las mujeres al añadir María al nombre, otros a las tradiciones familiares o al deseo de homenajear a padres y abuelos. Antiguamente, era tradición poner el nombre de los abuelos a los hijos gustase más o menos. Actualmente, esa práctica ha cambiado.

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Los padres buscan nombres que funcionen en el día a día, que se escriban sin complicaciones, que no requieran demasiadas explicaciones y que tengan una sonoridad limpia. Un nombre corto tiene una gran ventaja: se recuerda más rápido. Por eso, nombres como Leo, Mía, Vega, Alma, Enzo, Noa, Bruno, Gael, Lara, Sara o Alba han ganado tanta popularidad. Algunos sí que tienen una gran tradición, otros han aumentado su presencia en los últimos años. Son nombres que parecen sencillos aunque la mayoría esconden significados antiguos, raíces culturales diversas o referencias muy actuales.

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Una de las claves de esta moda es que no siempre inventa nombres nuevos, también recupera nombres conocidos a los que dota de una nueva sensibilidad. Martín, Manuel, Pablo, María, Julia o Sara no son nombres desconocidos, de hecho, forman parte de la historia familiar de muchas generaciones. Lo que cambia es la manera en la que se perciben.

No se pretende romper con el pasado, se busca escoger lo que encaja mejor con el presente. En ésa búsqueda, los nombres demasiado largos o recargados pierden fuerza frente a opciones más limpias, más ágiles y más fáciles de incorporar a la vida cotidiana.

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Mateo, Leo, Enzo o Lucas: entre los más populares entre niños

En el caso de los niños, el ranking internacional muestra bien esa mezcla entre tradición española y apertura internacional. Mateo, Hugo, Martín, Leo, Manuel, Lucas, Pablo, Alejandro, Enzo y Álvaro estuvieron entre los nombres más elegidos para los bebés nacidos en 2024. No todos son igual de breves pero sí que comparten una sonoridad clara y reconocible.

Leo es uno de los ejemplos más evidentes de esta tendencia. Es corto, potente y funciona prácticamente igual en diferentes idiomas. Puede entenderse como nombre propio independiente o como forma abreviada de Leonardo, pero hoy muchas familias lo escogen directamente por su fuerza. Tiene solo tres letras, pero transmite energía, vitalidad y una imagen moderna.

Enzo también encaja en este fenómeno. De origen italiano y cada vez más común en España, aporta un sonido internacional sin resultar difícil de pronunciar. Algo parecido ocurre con Lucas, un nombre bíblico y tradicional que, al mismo tiempo, funciona muy bien fuera del castellano. Mateo, aunque algo más largo que Leo o Enzo, también tiene esa misma cualidad: es reconocible, cálido, fácil y con una sonoridad que ha conquistado a padres de perfiles muy diferentes.

Hugo se mantiene en el ranking de los favoritos. También es breve, contundente y familiar. Su descenso del primer al segundo puesto no quiere decir que haya dejado de gustar, sino que el ranking se mueve dentro de una misma corriente: nombres relativamente cortos, sencillos y con mucha personalidad.

Sofía, Vega, Mía o Emma: entre los más populares entre niñas

Entre las niñas, el fenómeno es evidente. Sofía, Lucía, Martina, María, Vega, Julia, Olivia, Valeria, Mía y Emma aparecen entre los nombres más repetidos en 2024. Aquí conviven nombres clásicos, con nombres de moda y opciones más breves que han escalado posiciones en pocos años.

Sofía ha sido el nombre femenino más escogido. No es especialmente nuevo, pero sí que tiene una combinación muy atractiva para muchas familias: es tradicional, elegante, con una buena pronunciación y presencia internacional. Lucíadurante años ha sido el gran favorito y continúa manteniéndose con fuerza. Es luminoso, familiar y fácil de identificar. Martína y Valeria por su parte son más largos, pero encajan cuando se buscan nombres melódicos, suaves y con terminaciones abiertas.

En 2024, el nombre de Vega se colocó entre los primeros puestos del ranking femenino, confirmando el auge de los nombres vinculados a la naturaleza, al paisaje o a imágenes evocadoras. Vega es breve, diferente y reconocible. Por otro lado, Mía y Emma son nombres internacionales, cortos y muy sencillos de pronunciar. Funcionan muy bien tanto en español como en otros idiomas, algo que cada vez pesa más en la elección de muchas familias.