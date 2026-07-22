Dos monitores de un centro de Biarritz han sido detenidos acusados de violar y agredir sexualmente a varios menores

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BiarritzDos trabajadores del centro municipal de ocio Mouriscot de Biarritz han sido detenidos por, presuntamente, violar y agredir sexualmente a varios menores de entre tres y cuatro años.

Según informan medios franceses y recogen desde 'La Voz de Galicia', los detenidos son dos hombres de 21 y 36 años que trabajaban como monitores en el centro municipal de ocio Mouriscot de Biarritz.

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Hasta 13 menores podrían haber sido víctimas de estos abusos sexuales

Las detenciones se produjeron durante la jornada de este pasado martes 21 de julio cuando los agentes arrestaron a estos dos trabajadores del centro municipal situado en la costa vasca del suroeste de Francia.

"A falta de ser confirmado por las pruebas médicas, la investigación habría confirmado un caso de violación y varias agresiones sexuales", apuntan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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Al parecer, estos casos de agresión sexual a varios menores se conocieron gracias al testimonio de un menor. El pequeño habría contado estos abusos sexuales a otro monitor del centro, lo que permitió que se conociesen más casos.

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Nada más conocerse el caso, varias de las familias de los pequeños que acudían al centro municipal han denunciado otros abusos sexuales. En total, hasta 13 menores podrían haber sido víctimas, según informa el diario francés 'Sud Ouest'.

La preocupación y el enfado de los padres de los niños que acudían al centro municipal de Biarritz

Por su parte, el alcalde de Biarritz, Serge Blanco, ha desvelado que, cuando se tuvo constancia de estos supuestos abusos sexuales a menores, el Ayuntamiento suspendió de forma cautelar a estos dos hombres que ahora están detenidos.

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El hombre de 36 años detenido trabajaba como monitor fijo en el centro desde hacía dos años. Sin embargo, el otro joven de 21 años que también ha sido detenido trabajaba en el centro municipal de Biarrtiz tan solo como personal de refuerzo durante la campaña de verano.

Desde el Ayuntamiento se ha indicado que, ninguno de los dos hombres que se encuentran detenidos, contaban con antecedentes policiales o judiciales.

Ahora, la preocupación de las familias es máxima. Una progenitora de uno de los menores que acudían al centro municipal ha desvelado al medio de comunicación francés 'Sud Ouest' que muchos padres "están sumidos en una profunda preocupación".

Mientras, los agentes continúan recabando testimonios y pruebas que permitan avanzar en la investigación.