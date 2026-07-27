Antoni Mateu 27 JUL 2026 - 07:15h.

La Universitat Politècnica de València impulsa 'BioSoil', cuya misión es reconstruir suelos agrícolas tras desastres naturales. Charlamos con uno de los creadores

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Alejandro Vignoni es co-supervisor de 'BioSoil' junto con la científica Yadira Boada; un proyecto que reconstruye suelos agrícolas tras desastres naturales y que está basado en la biología sintética, una disciplina que combina biología molecular, ingeniería, informática y modelado matemático para diseñar sistemas biológicos con funciones específicas.

Para que se entienda la función del proyecto de forma sencilla, podría entenderse como que usan esta disciplina para 'hackear' los suelos e intervenirlos. "A veces se habla de 'hackeo' de bacterias de forma divulgativa, pero científicamente preferimos hablar de diseño o ingeniería biológica. No se trata de 'hackear' en sentido informático, sino de aplicar herramientas de biología sintética para modificar o programar funciones biológicas concretas", explica Vignoni. Y añade: "Igual que un ingeniero diseña un circuito electrónico, en biología sintética se pueden diseñar circuitos genéticos para que una célula realice una función determinada".

Regenerar suelos degradados, la misión del proyecto

El origen de esta idea se sitúa en la DANA de Valencia de 2024. "Surgió a partir de una preocupación muy cercana de Alejandro Aymerich, Clara González y Hugo Lluch, tres graduados en Biotecnología por la UPV", explica el experto.

Dentro de las múltiples consecuencias del fenómeno, ellos pusieron el foco en el siguiente escenario: "Tras una inundación de gran magnitud, el suelo no solo queda cubierto de barro; también puede perder estructura, fertilidad y verse afectado por contaminantes arrastrados por el agua". Entonces se hicieron una pregunta: "¿Es posible diseñar conjuntos de microbios que ayuden a regenerar suelos agrícolas dañados?".

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En este sentido, Vignoni explica que estos suelos "no sólo necesitan limpiarse, sino también recuperar su capacidad de sostener cultivos".

La funciones de las bacterias que recuperan los suelos

¿Cómo es posible que haya bacterias modificadas para que lleven a cabo ciertos objetivos? El investigador así lo explica: "La idea es que distintas bacterias puedan cumplir distintas tareas: algunas orientadas a reducir o transformar determinados contaminantes, y otras a favorecer la fertilidad del suelo, por ejemplo mediante la producción 'decompu' estos que estimulan el crecimiento vegetal o la mejora de la disponibilidad de nutrientes".

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Entre los contaminantes a transformar se encuentran "metales pesados como cadmio, plomo, arsénico o mercurio, que son especialmente preocupantes porque pueden persistir en el suelo y entrar en la cadena alimentaria". Aunque también determinados contaminantes orgánicos, como restos de pesticidas, hidrocarburos u otros compuestos asociados contaminación agrícola, industrial o urbana.

El proyecto, que se fundamenta en la biología sintética, combina biología tradicional con modelos matemáticos y simulación por ordenador. De hecho, las bacterias y organismos que se diseñan, antes de implementarse, se prueban para "estudiar escenarios, anticipar comportamientos y diseñar de forma más racional, en lugar de trabajar únicamente por ensayo y error".

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El proyecto se encuentra fase de pruebas

'BioSoil' es un proyecto de reciente creación, por lo que todavía está en "fase de desarrollo, diseño y validación inicial".

"El siguiente paso será avanzar hacia ensayos controlados, primero en condiciones de laboratorio o microcosmos de suelo, y posteriormente en pruebas piloto con socios especializados", añade el experto.

Además, ya se han alzado como vencedores en varios certámenes: "BioSoil fue seleccionado como ganador de la final nacional de Red Bull Basement en España y representó al país en la final global celebrada en San Francisco. El equipo logró clasificarse entre los 10 mejores proyectos del mundo y obtuvo la sexta posición en la votación popular". Antes de estos hitos, también ganó la final estatal del certamen Dream Big UPV.