Su nombre procede del astrofísico inglés Francis Baily

Daño en los ojos y peligro de incendio: cómo disfrutar del eclipse de sol sin riesgos

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Este 12 de agosto no solo disfrutaremos del eclipse solar que se podrá observar gracias a las gafas protectoras, sino que tenemos otro elemento más que dejará a más de uno asombrado: las perlas de Baily. Aunque no serán visibles desde los mismos puntos ni durante el mismo tiempo.

Se trata de unos destellos que aparecen cuando la Luna está a punto de tapar al Sol. Se forman cuando la luz atraviesa los valles y montañas del satélite. Gracias a esa orografía lunar, algunos últimos rayos de luz solar siguen atravesando esos pequeños espacios mientras el disco solar está totalmente oculto.

Lo descubrió Francis Baily

Su nombre procede del astrofísico inglés que lo descubrió: Francis Baily. Él lo descubrió durante el eclipse solar total del 15 de mayo de 1836. Las perlas de Baily se podrán observar dentro de la franja de totalidad y durante un periodo breve. Es posible que casi no podamos apreciarlo.

Otro de los momentos más esperados del eclipse será el anillo de diamante, que aparece justo cuando la Luna está a punto de cubrir completamente el Sol o cuando comienza a retirarse. Los expertos recuerdan que es muy importante ver este fenómeno con unas gafas protectoras para evitar daños oculares. Todo para disfrutar, junto con los más pequeños, de este fenómeno que no ocurre desde hace 100 años.