Cómo disfrutar del eclipse de sol sin riesgos

Mirar el Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la retina en cuestión de segundos, por lo que se debe disfrutar de este fenómeno histórico con gafas homologadas

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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El próximo 12 de agosto, España será testigo de un eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico histórico que no ocurre en la Península desde 1912. Sin embargo, expertos coinciden en la importancia de tomar las medidas oportunas para poder disfrutar del eclipse sin riesgos.

El Ministerio del Interior ha creado un Comité Estatal de Coordinación y Dirección para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, pues durante la tarde del miércoles, se esperan aglomeraciones en caminos, aparcamientos y servicios de emergencia.

También se prevén millones de desplazamientos por carretera y posibles saturaciones de redes de telefonía e internet. El riesgo de incendio durante este fenómeno histórico también se multiplica, por ello las autoridades exigen extremar la precaución en entornos naturales.

Desde el Ministerio del Interior han explicado que se aumentará la presencia policial en las áreas de observación con el fin de "garantizar la seguridad vial y la movilidad ordenada en torno a los principales accesos y ejes de retorno".

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Alerta médica ante el riesgo de lesiones oculares

Por otro lado, oftalmólogos no dejan de advertir sobre los peligros del eclipse también para nuestra salud ocular. Durante este fenómeno, mirar el sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en cuestión de segundos, pues la luz concentrada hace un efecto lupa que puede provocar quemaduras en la parte posterior de la retina.

Se trata de un daño que no produce dolor de inmediato, de hecho, los síntomas pueden aparecer pocas horas después o incluso pasadas 24 o 48 horas. La visión borrosa o la aparición de una mancha oscura en el campo de visión son los principales síntomas de la retinopatía solar, signos que ya nos alertan de que el daño es importante.

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Por ello, la recomendación es clara: utilizar gafas homologadas. En ellas debe figurar la norma internacional ISO 12312-2:2015, lo que indica que son específicas para la observación directa del Sol. También debe poseer el certificado CE, el nombre del fabricante, las instrucciones de uso y de conservación.

Estas se deben colocar sin mirar al sol y retirar de la misma forma, pero antes de utilizarlas, conviene revisar el estado de las mismas. El filtro, lo que protege el ojo de la luz, no debe presentar imperfecciones como arañazos o dobleces. Si fuera el caso, las gafas no deben usarse.