El Big Bang no fue una explosión: el error conceptual que casi todo el mundo comete al imaginarlo

Marta Egea 15 SEP 2026 - 06:15h.

El Big Bang no fue una explosión en mitad del espacio, como se suele imaginar, sino el inicio de la expansión del propio universo

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MadridEl Big Bang no fue una explosión en el espacio, sino el inicio de una gran expansión del propio espacio. La diferencia parece sutil, pero cambia por completo la forma de entender el origen del universo. En una explosión normal, algo estalla desde un punto concreto y se expande hacia un espacio que ya existía antes.

En el Big Bang, según la interpretación cosmológica actual, no había un “fuera” al que expandirse ni un centro desde el que saliera despedida la materia. La NASA lo explica con claridad: pensar en el Big Bang como una explosión localizada no es del todo correcto; ocurrió “en todas partes a la vez” y no se le puede asignar una ubicación concreta.

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Por eso, cuando los astrónomos dicen que el universo se expande, no quieren decir que las galaxias estén volando a través de un vacío inmóvil como fragmentos de metralla. Lo que se expande es el tejido del espacio, y las galaxias se alejan unas de otras por que el espacio entre ellas crece.

El problema empieza con el nombre

La NASA describe el Big Bang como una rápida expansión desde un estado extremadamente caliente y denso, no como una bomba que estalló dentro de un espacio vacío. De hecho, aproximadamente un segundo después del Big Bang, el universo era una sopa primordial de luz y partículas a temperaturas inmensas; después, al expandirse y enfriarse, comenzaron a formarse los primeros elementos ligeros, como hidrógeno, helio y pequeñas trazas de litio y berilio.

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La clave está en la palabra expansión. El Big Bang no lanzó materia dentro del universo. El Big Bang describe el comienzo de la evolución del universo observable desde un estado muy caliente, muy denso y en expansión.

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No hubo un centro de la explosión

Una de las preguntas más frecuentes es: si hubo un Big Bang, ¿dónde ocurrió? La respuesta es que ocurrió en todas partes. Esto no quiere decir que el Big Bang ocupara un lugar enorme dentro de un espacio mayor. Quiere decir que todo el espacio que hoy podemos observar estaba concentrado en un estado extremadamente denso y caliente. No había una región exterior desde la que mirar el fenómeno. No había un “punto del universo” donde ocurrió, porque el propio espacio formaba parte del fenómeno.

La NASA señala que el Big Bang “no fue tanto una explosión como el inicio de una gran expansión” y que la expansión se vería aproximadamente igual desde cualquier lugar del universo, salvo pequeñas irregularidades locales.

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Una forma habitual de explicarlo es imaginar la superficie de un globo que se hincha. Si dibujamos puntos sobre el globo, todos se alejan de todos según la superficie va expandiéndose. Ninguno de esos puntos es el centro de la expansión sobre la superficie. El centro del globo existe en la analogía, pero no pertenece a la superficie bidimensional donde están los puntos. Con el universo pasa algo parecido, aunque la analogía tiene límites: no se debe imaginar que el cosmos es literalmente una esfera hinchándose dentro de una habitación.

El universo temprano era caliente, denso y opaco

La teoría del Big Bang no se sostiene solo por una idea bonita sobre la expansión. Está respaldada por varias líneas de evidencia. Una de las más importantes es el fondo cósmico de microondas, una radiación fósil que llena todo el universo observable y que procede de una época en la que el cosmos se volvió transparente.

La NASA explica que, unos 380.000 años después de Big Bang, el universo se había enfriado lo suficiente para que los núcleos atómicos capturan electrones y se formaran átomos. Antes de ese momento, el universo era opaco porque los electrones libres dispersaban la luz constantemente. Cuando esa “niebla” se despejó, la luz pudo viajar libremente por primera vez. Esa luz, estirada por la expansión del universo, es lo que hoy detectamos como fondo cósmico de microondas.

Otra evidencia clave es la abundancia de elementos ligeros. Según la teoría del Big Bang, durante los primeros minutos del universo se formaron hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de otros elementos ligeros. Las proporciones previstas por los modelos coinciden de forma notable con lo que observan los astrónomos en estrellas antiguas y nubes de gas. Después de cinco minutos de su creación, el universo ya se había expandido y enfriado tanto que esa etapa de formación de elementos se detuvo.

Esto es importante porque la mayor parte de los elementos más pesados se formaron mucho más tarde en el interior de las estrellas. El Big Bang produjo las condiciones iniciales y los primeros ingredientes ligeros, el resto de la química cósmica se fue construyendo durante miles de millones de años gracias a la evolución estelar.

Otro error conceptual es pensar que la teoría del Big Bang pretende explicar absolutamente el origen último de todo: porque existe algo en lugar de nada, qué había antes o qué causó el universo. En realidad, la teoría del Big Bang describe la evolución del universo observable desde un estado temprano caliente y denso. No es necesariamente una explicación completa del origen último de la realidad.