Manuel Pimentel Málaga, 15 SEP 2026 - 04:30h.

Los estafadores cobraron 400 euros a través de Bizum para hacer reservas falsas en la céntrica calle Larios mediante anuncios en internet

La Audiencia Provincial de Málaga ve suficientes indicios entre el teléfono usado para cometer el engaño y la cuenta bancaria en la que se recibió el dinero estafado

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Querían ver las procesiones en un sitio privilegiado de la céntrica calle Larios de Málaga, pero se quedaron sin sitio y sin el dinero. Una pareja ha sido condenada como autora de un delito leve continuado de estafa tras ofrecer reservas de sillas para la Semana Santa de Málaga que resultaron ser falsas. Consiguieron defraudar 400 euros a dos personas que habían pagado por los asientos.

Los hechos se remontan a mediados de marzo de 2024, cuando los condenados publicaron en diversas redes sociales anuncios en las que ofrecían sillas en la calle Larios, en pleno centro de la capital malagueña, mediante la entrega de códigos QR para acceder a los asientos.

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Engaño a través de redes sociales

Tras contactar con el anunciante en un grupo llamado "venta sillas Semana Santa Málaga", una de las víctimas pagó 220 euros. El acusado le ofreció la reserva de las sillas en la céntrica vía malagueña mediante un código QR, solicitándole el envío de 220 euros mediante la plataforma Bizum.

Tan solo un día después, un segundo comprador contactó con los estafadores a través de otra red social e hizo un pago de 180 euros tambien a través de Bizum. Pero ninguno de los dos pudo hacer uso de las localidades, porque las reservas eran falsas: habían caído en una estafa.

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Usaron el número de un tercero

Tras seguir el rastro del dinero, la investigación llevó hasta a la pareja que había sido condenada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga al considerar probada su participación en la estafa.

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Los envíos por Bizum fueron recibidos al número de teléfono de un conocido del condenado, con quien mantenía relación por tocar juntos en una banda de música. El titular de la línea había perdido su móvil previamente y el propio acusado se lo devolvió.

Pero dicho número de teléfono estaba vinculado a una cuenta bancaria cuya titular era la novia del condenado, quien recibió de forma efectiva los fondos procedentes de los engaños.

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Recurre por "falta de pruebas"

El fallo de primera instancia condenaba a ambos a una pena de tres meses de multa para cada uno con una cuota diaria de 10 euros, además de devolver solidariamente el dinero defraudado a las dos víctimas.

Ahora, la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado íntegramente el fallo de primera instancia, al desestimar el recurso de uno de los procesados. La defensa alegó que no había pruebas suficientes que conectaran al acusado con los hechos y que la sentencia vulneraba la presunción de inocencia. Sin embargo, tanto la Fiscalía como una de las personas estafadas rechazaron sus argumentos y se opusieron al recurso.

La resolución de la Audiencia, dictada el 13 de mayo de 2026 y que ha podido consultar 'Informativos Telecinco', considera que la valoración probatoria efectuada por la jueza de instancia es "absolutamente razonable".

El fallo subraya la concurrencia de una sólida prueba indiciaria basada en las declaraciones de los denunciantes, la documentación bancaria, la relación entre los implicados y un reconocimiento escrito remitido por el propio recurrente el 6 de noviembre de 2025 desde el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre.

Así,