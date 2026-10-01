La caída de la red en DIGI y en Movistar ha dejado incomunicados a varios usuarios y a la universidad de Alicante

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Algunos usuarios de DIGI y de Movistar han sufrido errores de conexión en la red de las operadoras móviles durante la mañana de este jueves 1 de octubre. Según ha recogido 'Downdetector', una plataforma de reporte que recoge problemas en las redes, la incidencia ha comenzado sobre las 09:40 horas y ha afectado principalmente a las llamadas y a la conexión a Internet.

Debido a este problema de conexión, algunos órganos como la Universidad de Alicante también ha sufrido incidencias de red que han dificultado su actividad habitual, como indica el medio de comunicación 'Información'.

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¿Por qué se ha caído la red de DIGI y de Movistar?

Los problemas de conexión se han multiplicado este jueves, 1 de octubre, en distintos puntos de España. Los servicios de DIGI y Movistar han estado registrando incidencias que afectan a miles de usuarios.

Según los registros que ha publicado la web 'Downdetector', los primeros problemas relacionados con DIGI han comenzado sobre las 09:40 horas. Los usuarios que han resultado afectados han comunicado que estaban sufriendo algunas incidencias como la imposibilidad de realizar o recibir llamadas y la pérdida de la conexión a internet.

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Durante toda la mañana, la incidencia ha ido afectando a varios usuarios y sobre las 10:30 horas los avisos registrados por DIGI en la plataforma superaban las 4.500 denuncias.

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Por su parte, Movistar también ha experimentado problemas, aunque con un volumen de avisos inferior. Desde el medio de comunicación informático 'Xataka Móvil' han podido ponerse en contacto con Telefónica para conocer a qué se debe la incidencia y el alcance de la misma. Desde la red de telefonía han comunicado que "no hay ningún problema. Está resuelto y apenas se notó".

La caída simultánea de DIGI y de Movistar se debe a que ambas compañías comparten red. DIGI, perteneciente al grupo rumano DIGI Communications (RCS & RDS), utiliza parte de la red de Telefónica para proporcionar cobertura móvil en España. De este modo, una incidencia que afecte a determinados elementos de la infraestructura compartida puede repercutir simultáneamente en clientes de ambas operadoras.

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¿Qué se puede hacer?

Sobre las posibilidades que tienen sus usuarios, los expertos indican que poco se puede hacer en los dispositivos. Al tratarse aparentemente de una incidencia relacionada con la infraestructura de red, reiniciar de forma repetida el teléfono móvil o el router no garantiza la recuperación del servicio.

La Universidad de Alicante, afectada

Estos problemas de conexión no han afectado únicamente a usuarios individuales. Desde la Universidad de Alicante, también han sufrido la caída de la red REDIRIS, utilizada por la institución académica y dependiente de la estatal Red.es, como indican desde 'Información'.

No obstante, desde el centro académico han comunicado que las clases se mantenían con normalidad, pero tanto la red telefónica como la conexión a internet presentaban problemas.

Los técnicos habían conseguido recuperar el funcionamiento de la intranet de la UA, aunque la comunicación con el exterior permanecía paralizada, explica el medio de comunicación anteriormente citado.